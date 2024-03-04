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2024 devamsızlık affında son durum ne? 2024 devamsızlık affı hangi sınıfları kapsıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl eğitim ve öğretime dair, devamsızlık affı süresi hakkında bir açıklama yaptı mı? Öğrenciler ve velileri heyecanla bekleten bu konuyla ilgili son durum ne? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 04.03.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 13:34
2024 devamsızlık affında son durum ne? 2024 devamsızlık affı hangi sınıfları kapsıyor?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen hafta “devamsızlık affı olmayacak” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak son gelişmelere göre, 8. ve 12. sınıfların sınavlara hazırlanma süreci göz önünde bulundurularak, bu yıl için bir ayrıcalık yapılması düşünülüyor.

2024 Devamsızlık Affı

2022-2023 akademik yılında, 8. ve 12. sınıf öğrencileri için belirlenen özürsüz devamsızlık süresi 10 gün olarak kararlaştırılmıştı. Genel devamsızlık affı ise 30 güne kadar uzatılmıştı. Bu düzenlemeyi hayata geçiren “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 17 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilmişti.

2023-2024 öğretim yılına dair, 8. ve 12. sınıflar için belirlenecek devamsızlık affı süresi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) henüz bir duyuru yapılmamıştır. MEB’nin bu konuda resmi bir bildiri yayımlaması bekleniyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

• Devamsızlık affı, yalnızca 8. ve 12. sınıfları kapsar.

• Özürlü devamsızlık durumları, devamsızlık affı kapsamında değerlendirilmez.

• Devamsızlık affı, ders başarısızlığını engelleme amacı taşımaz.

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