Eyyübiye Belediyesi'nden Öğrencilere Temizlik ve Sıfır Atık Eğitimi

Eyyübiye Belediyesi, Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu öğrencilerine Eyyübiye Millet Bahçesi'nde temizlik, sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:48
Eyyübiye Belediyesi öğrencilere temizlik bilinci aşılıyor

Eyyübiye Belediyesi'nin başlattığı çevre temizliği, sıfır atık ve geri dönüşüm bilinçlendirme eğitimleri, Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu öğrencileriyle Eyyübiye Millet Bahçesi'nde devam etti. Belediyenin ekipleri tarafından gerçekleştirilen sunumlarla öğrencilere günlük yaşamda uygulayabilecekleri pratik temizlik kuralları aktarıldı.

Sunumların içeriği ve verilen mesajlar

Sunumlarda temiz sınıf, temiz okul, temiz mahalle ve çevre bilinci üzerinde duruldu. Sıfır atık uygulamalarının önemi, geri dönüşümün çevreye katkıları, atıkların doğru ayrıştırılması ve doğal kaynakların korunmasına yönelik örneklerle bilgiler paylaşıldı. Ekipler, sürdürülen temizlik çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini ancak kalıcı başarı için toplumun tüm kesimlerinin çevre bilincine sahip olması gerektiğini vurguladı.

Uygulama, katılım ve teşekkür

Eyyübiye Belediyesi ekipleriyle birlikte çocuklar, Eyyübiye Millet Bahçesi'nde eldiven takıp temizlik çalışması yaptı. Seminer sonunda öğrencilere sıfır atık eğitim seti, boyama kitabı ve yapboz hediye edildi. Öğrenciler, program için Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Eyyübiye Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Etkinlik, Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu öğrencilerinin servislerle okullarına bırakılmasıyla son buldu.

Belediye ekipleri, eğitimlerle çocukların temiz çevre bilinci konusunda en güçlü farkındalık elçileri olduğunun altını çizdi ve toplumsal bilincin önemine dikkat çekti.

