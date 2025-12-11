Sincan Belediyesi'nden Lavanta Kreşi'nde Uzay Etkinliği

Minikler Gök Bilim Merkezi'ni Deneyimledi

Sincan Belediyesi, Lavanta kreşi öğrencilerine yönelik uzay temalı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Atölye sınıfı gök bilim merkezine dönüştürüldü.

Astronot kostümü giyen çocuklar önce gezegenleri keşfetti, ardından kes yapıştır ve boyama etkinliği ile motor becerilerini geliştirdi.

Lavanta kreşi öğretmenleri, bu tür etkinliklerle öğrencilerin küçük kas grupları ve ince motor becerilerini geliştirmeyi; aynı zamanda hayal güçlerini ve becerilerini güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

SİNCAN BELEDİYESİ, LAVANTA KREŞİNDE KÜÇÜK ÇOCUKLARA UZAY TEMALI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİ.