Sincan Belediyesi'nden Lavanta Kreşi'nde Uzay Etkinliği

Sincan Belediyesi, Lavanta kreşinde düzenlediği uzay temalı etkinlikle çocukların hayal gücünü ve ince motor becerilerini geliştirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:52
Minikler Gök Bilim Merkezi'ni Deneyimledi

Sincan Belediyesi, Lavanta kreşi öğrencilerine yönelik uzay temalı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Atölye sınıfı gök bilim merkezine dönüştürüldü.

Astronot kostümü giyen çocuklar önce gezegenleri keşfetti, ardından kes yapıştır ve boyama etkinliği ile motor becerilerini geliştirdi.

Lavanta kreşi öğretmenleri, bu tür etkinliklerle öğrencilerin küçük kas grupları ve ince motor becerilerini geliştirmeyi; aynı zamanda hayal güçlerini ve becerilerini güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

