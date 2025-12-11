Haliliye'de Miniklere Sıfır Atık Eğitimi: Çevre Bilinci Okullarda

Haliliye'de Miniklere Sıfır Atık Eğitimi

Okullarda çevre bilinci ve geri dönüşüm alışkanlığı kazandırılıyor

Haliliye Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe genelinde çevre bilincini yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile UNDP desteğiyle bölgede ilk olma özelliği taşıyor.

İlçe genelinde kurulan sıfır atık marketler ve atık dönüşüm ekipmanlarıyla toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Bu çalışmalar, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

Okullarda düzenlenen eğitim programlarında öğrencilere geri dönüşümün önemi, atıkların nasıl yeniden değerlendirilebileceği ve sıfır atık marketlerinin çalışma prensipleri aktarılıyor. Eğitimler çevre mühendisleri ve alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

Bu dersler, eğitici oyunlar, uygulamalı videolar ve kısa filmlerle zenginleştiriliyor; amaç çocuklarda sürdürülebilir çevre alışkanlıklarının oluşmasını sağlamak. Okullara kurulan geri dönüşüm üniteleri sayesinde öğrenciler öğrendiklerini günlük yaşamda uygulama fırsatı buluyor.

Programın sonunda miniklere sıfır atık eğitim setleri ve çeşitli hediyeler veriliyor; böylece çevre duyarlılığının kalıcı hale gelmesi hedefleniyor. Son olarak Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anaokulu’nda düzenlenen etkinlikle minik öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi.

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çevre farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürüleceği belirtildi.

