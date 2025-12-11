DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,05 -0,45%
ALTIN
5.766,06 0,5%
BITCOIN
3.830.987,31 2,69%

Haliliye'de Miniklere Sıfır Atık Eğitimi: Çevre Bilinci Okullarda

Haliliye Belediyesi, Bakanlık ve UNDP destekli sıfır atık projesiyle okullarda miniklere sürdürülebilir çevre eğitimi veriyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:49
Haliliye'de Miniklere Sıfır Atık Eğitimi: Çevre Bilinci Okullarda

Haliliye'de Miniklere Sıfır Atık Eğitimi

Okullarda çevre bilinci ve geri dönüşüm alışkanlığı kazandırılıyor

Haliliye Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe genelinde çevre bilincini yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile UNDP desteğiyle bölgede ilk olma özelliği taşıyor.

İlçe genelinde kurulan sıfır atık marketler ve atık dönüşüm ekipmanlarıyla toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Bu çalışmalar, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

Okullarda düzenlenen eğitim programlarında öğrencilere geri dönüşümün önemi, atıkların nasıl yeniden değerlendirilebileceği ve sıfır atık marketlerinin çalışma prensipleri aktarılıyor. Eğitimler çevre mühendisleri ve alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

Bu dersler, eğitici oyunlar, uygulamalı videolar ve kısa filmlerle zenginleştiriliyor; amaç çocuklarda sürdürülebilir çevre alışkanlıklarının oluşmasını sağlamak. Okullara kurulan geri dönüşüm üniteleri sayesinde öğrenciler öğrendiklerini günlük yaşamda uygulama fırsatı buluyor.

Programın sonunda miniklere sıfır atık eğitim setleri ve çeşitli hediyeler veriliyor; böylece çevre duyarlılığının kalıcı hale gelmesi hedefleniyor. Son olarak Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anaokulu’nda düzenlenen etkinlikle minik öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi.

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çevre farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürüleceği belirtildi.

MİNİKLERE SIFIR ATIK EĞİTİMİ VERİLDİ

MİNİKLERE SIFIR ATIK EĞİTİMİ VERİLDİ

MİNİKLERE SIFIR ATIK EĞİTİMİ VERİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Eğitimi Yurt Personeline Verildi
2
Düzce'de Sağlıklı Hayat Akademisi ile Toplumun Her Kesimine Sağlık Eğitimi
3
Ünye'de 'Sağlık Elçisi' Projesi: 614 Öğrenci Eğitimini Tamamladı
4
Akdeniz Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Kaynak Kitap Desteği
5
Düzce Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi minik ziyaretçilerini ağırladı
6
Osmangazi'de Minikler Zabıta Eğitimiyle Görevleri Öğrendi
7
Çeşme'de Kumpir Etkinliği: Namık Kemal İlkokulu'nda Aile-Okul Buluşması

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?