Uludere’de MSÜ Tanıtım Semineri

Hilal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen MSÜ tanıtım seminerinde 12. sınıf öğrencilerine sınav süreci, başvuru ve kariyer imkanları anlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:51
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Anadolu İmam Hatip Lisesinde, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tanıtımı ve yönlendirme çalışmaları kapsamında 12. sınıf öğrencilerine yönelik bir seminer düzenlendi.

Program ve bilgilendirme

Programa Tugay Komutanlığı tarafından ev sahipliği yapıldı. MSÜ sınavına hazırlanan istekli ve gönüllü öğrenciler, sınav süreci, başvuru aşamaları ve kariyer imkanları hakkında kapsamlı şekilde bilgilendirildi.

Öğrencilerden olumlu geri dönüş

Seminerin, öğrenciler açısından verimli geçtiği belirtildi.

