Uludere'de MSÜ Tanıtım Semineri

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Anadolu İmam Hatip Lisesinde, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tanıtımı ve yönlendirme çalışmaları kapsamında 12. sınıf öğrencilerine yönelik bir seminer düzenlendi.

Program ve bilgilendirme

Programa Tugay Komutanlığı tarafından ev sahipliği yapıldı. MSÜ sınavına hazırlanan istekli ve gönüllü öğrenciler, sınav süreci, başvuru aşamaları ve kariyer imkanları hakkında kapsamlı şekilde bilgilendirildi.

Öğrencilerden olumlu geri dönüş

Seminerin, öğrenciler açısından verimli geçtiği belirtildi.

