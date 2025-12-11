Düzce'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" Eğitimi Yurt Personeline Verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin kaldığı Zahidül Kevseri ve Mahpeyker Sultan Yurdunda görev yapan kadın personele yönelik "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitimi düzenlendi.

Eğitimi Düzenleyen Kurum ve Katılımcılar

Eğitim, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Zahidül Kevseri ve Mahpeyker Sultan Yurdu personeline yönelik olarak gerçekleştirildi. Etkinlikte yurtlarda görev yapan kadın personele, uyuşturucu ile mücadelede ailelerin ve yakın çevrenin rolü anlatıldı.

Eğitimin İçeriği ve Vurgu Yapılan Konular

Uzman ekipler tarafından verilen eğitimde; gençleri tehdit eden risk faktörleri, erken farkındalığın önemi ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi konularına geniş yer verildi. Katılımcılara, şüpheli durumları nasıl fark edebilecekleri, risk altındaki gençlere nasıl yaklaşmaları gerektiği ve doğru yönlendirme süreçleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Eğitimde amaç, yurt personelinin hem gözlem becerilerini geliştirmek hem de ailelerle iş birliği içinde hareket ederek öğrencilerin korunmasını sağlamaktı.

Katılımcılar, etkileşimli oturumlarla uygulamaya dönük örnekler üzerinden yönlendirme ve destek süreçlerini öğrendi.

