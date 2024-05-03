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40 günlük kapanma dönemi başladı: Dünyadan tamamen izole olacaklar

Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) hazırlık sürecinde ‘kapalı matbaa’ dönemi, bugün (3 Mayıs) itibari ile başladı. Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontörlü ve sevkiyatı için görevli olacak olan personeller, 40 gün boyunca dünyadan izole olarak çalışacak.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:05
40 günlük kapanma dönemi başladı: Dünyadan tamamen izole olacaklar

YKS için bu yıl, 3 milyondan fazla aday başvuruda bulundu. YKS’ye hazırlık sürecinde 100’ü aşkın personel, pencerenin bile olmadığı ve üst düzey güvenlik önlemleri ile korunan kapalı matbaa merkezinde çalışmaya bugün itibari ile başladı. Bu merkezde çalışacak 100'den fazla personel, sınavın sonuna yani 9 Haziran akşamına kadar dış dünyayla iletişim kuramayacak.

Üst düzey güvenlik önlemleri alındı

40 günlük kapanma dönemi başladı: Dünyadan tamamen izole olacaklar

Kapalı matbaa merkezinde görev yapacak olan öğretim üyeleri, matbaa işçileri, ÖSYM personelleri ve hizmetlilerden oluşan ekip, binaya giriş yaptı. Personeller, 40 gün boyunca burada yüksek güvenlik önlemleri altında çalışacak.

Merkezde, cep telefonları dahil olmak üzere her türlü elektronik cihazın içeri alınması yasaklandı. Personel, detektörler ve parmak izi okuma sistemleriyle kontrol ediliyor. Merkezde, güvenliğin sağlanması için özel sistemler de bulunuyor ve ayrıca 7/24 saat emniyet güçleri burada nöbet tutacak.

40 günlük kapanma dönemi başladı: Dünyadan tamamen izole olacaklar

Merkezden 40 gün boyunca çöp dahil dışarı çıkarılmayacak. Süre boyunca içeride eski 18 derecede bekletilecek olan çöpler, süre bitişinde bertaraf edilecek.

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