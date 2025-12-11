Altıntaş'ta Zafer İlkokulu'nun "Okuyan Nesil" Projesi Tanıtıldı

Altıntaş Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Zafer İlkokulu tarafından yürütülen "Okuyan Nesil" adlı projenin tanıtımı gerçekleştirildi.

Projenin Tanıtımı

Projenin sunumunu İlçe Komisyon Üyesi öğretmeni Zeynep Türk yaptı. Tanıtımda projenin kapsamı, hedef kitlesi ve uygulanma ilkeleri paylaşıldı.

Hedefler ve Amaç

Projenin amacı; ilçede öğrenim gören öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmek, düşünme becerilerini güçlendirmek ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda erdemli, eleştirel düşünen, araştıran ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek olarak açıklandı.

Proje kapsamında öğrencilerin düzenli okuma alışkanlığı kazanmaları, okuduklarını analiz edip yorumlayabilmeleri ve elde ettikleri bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirebilmeleri hedefleniyor.

