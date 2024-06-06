Bakan Tekin’den müfredat değişikliği eleştirilerine yanıt! “Çocuklarımızın becerilerini geliştirmek için müfredatı değiştirdik”

Bakan Tekin’den Müfredat Değişikliği Eleştirilerine Yanıt



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sultangazi Belediyesi Malkoçoğlu Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Şenliği'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatı savundu. Tekin, müfredat değişikliğinin çocukların teorik bilgileri pratik hayata uygulayabilmesi için yapıldığını vurguladı.

“Müfredatı, Çocuklarımızın Becerilerini Geliştirmek İçin Değiştirdik”

Bakan Tekin, "Biz çocuklarımızın Harezmi Modeli'nde olduğu gibi okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratik hayata geçirebilecek becerilere dönüştürebilmeleri için müfredatı değiştirdik. İtiraz edenler buna mı itiraz ediyor, anlamış değilim. Biz diyoruz ki çocuklarımız Türkçe'yi, ana dilini güzelce kullansın, bunu uygulayarak göstersin, geleceğin yazarları olsun. Buna mı itiraz ediyorlar, anlamış değilim." diye konuştu.

“Bilgi Yükünü Azaltmak İçin Müfredatı Değiştirdik”

Çocukların üzerindeki bilgi yükünü hafifletmek için müfredatı değiştirdiklerini belirten Tekin, "Müfredatın ağırlığını yüzde 35'in üzerinde azaltmak için değişiklik yaptık. Uluslararası toplumlarda bize yöneltilen 'müfredatınız çok ağır, sadece bilgi odaklı, beceriye dönük değil' eleştirilerini ortadan kaldırmak istedik. Çocuklarımızın geleceğe faydalı olabilmesi için değerlerine sahip çıkabilsinler diye bu adımı attık." dedi.

“Yeni Müfredatla Çocuklarımız Okula Daha Severek Gidecek”

Yeni müfredatın çocukların okula olan sevgisini artıracağını ve öğrendiklerini hayata geçirebilmelerini sağlayacağını ifade eden Tekin, Sultangazi'de Harezmi Eğitim Modeli'ni uygulayan 71 okul olduğunu ve yeni müfredatla birlikte bu tür etkinliklerin tüm okullarda yaygınlaşacağına inandığını söyledi.

“Geleceğin Yazarları Projesi Tüm Türkiye’ye Yayılacak”

Tekin, Geleceğin Yazarları Projesi'ne Sultangazi'de 21 okulun dahil olduğunu ve bu projeyi 76 bin okulda hayata geçirmek için çalıştıklarını belirtti.

“Velilerin Desteği Çok Önemli”

Velilerin desteğinin önemine vurgu yapan Tekin, "Çocuklarımız hayatlarının büyük bir kısmını aileleriyle geçiriyor. Siz veliler, okuldaki gayretlerine ve öğretmenlerin fedakarlıklarına destek olursanız çok güzel sonuçlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, etkinlikte 655 öğretmen ve 2 bin 800 öğrencinin 25 hafta boyunca teknolojiyi kullanarak ortaya çıkardığı projeleri inceledi ve öğrenci ile öğretmenlerle sohbet etti. Etkinlik, öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.

