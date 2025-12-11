DOLAR
42,62 -0,04%
EURO
50,02 -0,38%
ALTIN
5.775 0,34%
BITCOIN
3.845.695,79 2,32%

Düzce'de Sağlıklı Hayat Akademisi ile Toplumun Her Kesimine Sağlık Eğitimi

Düzce Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Sağlıklı Hayat Akademisi kapsamında Akçakoca'da toplumun tüm kesimlerine yönelik sağlık eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:48
Düzce'de Sağlıklı Hayat Akademisi ile Toplumun Her Kesimine Sağlık Eğitimi

DÜZCE(İHA) – Toplumun Her Kesimine Sağlık Eğitimi

Sağlıklı yaşam kültürü Akçakoca'da yaygınlaşıyor

Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırma hedefiyle yürüttükleri faaliyetleri sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından toplum sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla düzenlenen Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimleri, bölgedeki etkin çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından aralıksız şekilde sürdürülen eğitimlerde, katılımcılara geniş kapsamlı bilgilendirme yapılıyor.

SAHA çalışmaları kapsamında verilen eğitim konuları arasında; koruyucu sağlık hizmetleri, aile hekimliği, koruyucu ağız-diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fazla kilolar ile mücadele, kanser taramaları ve erken teşhis, fiziksel aktivite ve doğru egzersiz, akılcı ilaç kullanımı, sağlıklı yaşam ve kronik hastalıklar, sağlıklı kadın sağlıklı nesil, ruh sağlığı, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı alışkanlıklar, sağlıklı yaş alma ve yaşlı sağlığı gibi önemli başlıklar yer alıyor.

Yetkililer, eğitimlerin toplumun her kesimine ulaşması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER SAĞLIKLI YAŞAM KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK...

DÜZCE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER SAĞLIKLI YAŞAM KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR.

DÜZCE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER SAĞLIKLI YAŞAM KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK...

İLGİLİ HABERLER

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Sağlıklı Hayat Akademisi ile Toplumun Her Kesimine Sağlık Eğitimi
2
Erasmus+ Project Pro Çeşme'de — 9 Ülkeden 36 Gençlik Çalışanı
3
Düzce Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi minik ziyaretçilerini ağırladı
4
SAÜ’den Jingdezhen İş Birliği: Türkiye-Çin Ortak Laboratuvarı Kuruluyor
5
İlhan Kılıçözü Fen Lisesi'nden İlk 'Öğrenci Çalıştay': Yapay Zeka Sunumları
6
Liseliler 'Öğrenci Çalıştayı'nda Yapay Zeka Sunumlarıyla Öne Çıktı
7
Söke'de Gıda Okuryazarlığı ve Etiket Okuma Eğitimi

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?