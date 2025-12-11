Düzce'de Sağlıklı Hayat Akademisi ile Toplumun Her Kesimine Sağlık Eğitimi

DÜZCE(İHA) – Toplumun Her Kesimine Sağlık Eğitimi

Sağlıklı yaşam kültürü Akçakoca'da yaygınlaşıyor

Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırma hedefiyle yürüttükleri faaliyetleri sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından toplum sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla düzenlenen Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimleri, bölgedeki etkin çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından aralıksız şekilde sürdürülen eğitimlerde, katılımcılara geniş kapsamlı bilgilendirme yapılıyor.

SAHA çalışmaları kapsamında verilen eğitim konuları arasında; koruyucu sağlık hizmetleri, aile hekimliği, koruyucu ağız-diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fazla kilolar ile mücadele, kanser taramaları ve erken teşhis, fiziksel aktivite ve doğru egzersiz, akılcı ilaç kullanımı, sağlıklı yaşam ve kronik hastalıklar, sağlıklı kadın sağlıklı nesil, ruh sağlığı, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı alışkanlıklar, sağlıklı yaş alma ve yaşlı sağlığı gibi önemli başlıklar yer alıyor.

Yetkililer, eğitimlerin toplumun her kesimine ulaşması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.

