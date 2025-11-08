Düzce Üniversitesi'ni 47 Liseli Gezdi: Sağlık ve Eğitim Bölümleri Tanıtıldı

Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 47 öğrenci, öğretmenleriyle Düzce Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri, Sağlık Hizmetleri MYO ve Eğitim Fakültesi’ni gezdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:10
Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek akademik birimler hakkında bilgi aldı.

Gezi Detayları

İki öğretmen eşliğinde 47 öğrencinin katıldığı program kapsamında öğrenciler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesi'ni gezdi.

Öğrenciler ilk olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Sınıflar, uygulama alanları ve simülasyon laboratuvarları ile acil müdahale, hemşirelik bakım ve laboratuvarlar hakkında detaylı bilgi alındı. Ziyaret sırasında sağlık eğitiminde kullanılan ileri teknoloji destekli eğitim yöntemleri yakından gözlemlendi.

Eğitim Fakültesi Ziyareti

Eğitim Fakültesi ziyareti kapsamında öğrenciler, öğretmenlik programlarının yapısı, ders programları, sınav dönemleri, çift anadal ve yan dal programları ile Erasmus imkanları hakkında bilgilendirildi.

Geri Bildirim

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren lise öğrencileri ve öğretmenleri, Düzce Üniversitesi'ne teşekkür etti.

