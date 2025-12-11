DOLAR
Elazığ'da Ücretsiz YKS Deneme Sınavı — 13-14 Aralık

Elazığ Belediyesi, 'Gelecek Sensin' projesi kapsamında TYT-AYT için 13-14 Aralık'ta özel eğitim kurumlarında ücretsiz deneme sınavı düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:11
Elazığ Belediyesi, YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik hafta sonu ücretsiz deneme sınavı düzenliyor. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları liderliğinde yürütülen bu destek programı, gençlerin sınav deneyimini artırmayı hedefliyor.

Gelecek Sensin Projesi ile Eğitime Destek

'Gelecek Sensin' projesi, Başkan Şerifoğulları'nın talimatıyla başlatılmış ve başarıyla sürdürülüyor. Program, 2025-2026 eğitim döneminde de devam edecek ve gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Yaklaşık 3 yıldır süren ve her ay gerçekleştirilen deneme sınavları, öğrencilere gerçek sınav deneyimi yaşatmayı, sınav tecrübesi kazandırmayı ve stresi azaltmayı hedefliyor.

Sınav Tarihi ve Uygulama

Program kapsamında TYT-AYT'ye hazırlanan öğrencilere yönelik hafta sonu gerçek sınav standartlarında deneme sınavı uygulanacak. Sınav, Türkiye genelinde yapılacak olup, Elazığ'da Elazığ Belediyesi katkısı ile kent genelinde ücretsiz olacak.

Sınav, özel eğitim kurumlarında 13 Aralık Cumartesi ve 14 Aralık Pazar günleri gerçekleştirilecek.

Belediye tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın geleceğin teminatı gençlere yönelik projeleri kararlılıkla sürdürüyor. ‘Gelecek Sensin’ projesinin Başkan Şerifoğulları’nın eğitime verdiği önemin önemli bir göstergesi olduğu gibi gençlerin geleceğine de ışık tutuyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan deneme sınavına tüm öğrencilerimiz davetlidir"

