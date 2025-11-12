eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı Diyarbakır'da başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü eTwinning Ulusal Destek Servisi koordinesinde yürütülen eTwinning faaliyetinin 2025 yılı çalışma planı kapsamında Diyarbakır’da eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay, Türkiye’nin 7 bölgesinden uluslararası eTwinning projeleri yürüten 130 öğretmenin katılımıyla Büyükşehir Öğretmenevi’nde başladı.

Açılış ve program

Çalıştayın açılışında Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli öğretmenlerin mini konseri gerçekleştirildi. Etkinlikte eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Koordinatörü Ertan Kocabaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dijital Beceriler Daire Başkanı Hatice Sümeyye Eral katılımcılara hitap etti. Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle açılış bölümü tamamlandı.

Protokol üyeleri ve öğretmenler, katılımcı öğretmenler tarafından hazırlanan eTwinning proje stantlarını ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Çalıştay üç gün sürecek ve akademik oturumlar, öğretmen sunumları, proje geliştirme etkinlikleri ile Sur içi bölgesinde düzenlenecek kültür gezisini kapsıyor.

Ertan Kocabaş: eTwinning’in gelişimi ve etkisi

Ertan Kocabaş, eTwinning’in 2005 yılında başlayan bir faaliyet olduğunu belirterek, "Bu yıl Avrupa’da 20’nci yılı kutlanıyor. Türkiye 2009 yılında dâhil oldu bu etkinliğe." dedi. Kocabaş, programın ilk yıllarında öğretmenlere ulaşmanın zorluklarını anlattı ve 2015-2016 döneminde etkileşimli çalışmaların, dijital yayınların ve yenilikçi web araçlarının yaygınlaştığını vurguladı.

Kocabaş, 2020 yılı pandemi sürecinde öğretmenlerin teknolojiyi etkin kullanma becerilerinin önem kazandığını, eTwinning öğretmenlerinin ders planlarına teknolojiyi önceden entegre ettiğini söyledi. "Artık çocuklara derse girişte bir tablet üzerinden hazırlık yaptırıyor, mentimeter ile görüşlerini alıyor, sunum araçlarıyla çalışmalar yaptırıyor, en sonunda kahoot üzerinden bilgi yarışmaları düzenliyorlardı." ifadelerini kullandı.

Güncel veriler üzerinden değerlendirme yapan Kocabaş, Avrupa tarafından açıklanan kalite etiketi sayıları ve eTwinning okul sayılarına ilişkin olarak 2024 yılında 28 bin projenin kalite etiketi aldığını, bunun 14 bininin Türkiye kaynaklı olduğunu, yani bunun %50 olduğunu belirtti. Ayrıca, "eğitiminin okulu" unvanı kapsamında bu sene 2 bin 800 okul bu levhayı alırken, bunlardan bin 400’ünün Türkiye’den olmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Diğer konuşmacılar: Eronat ve Eral

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, gönüllülük esasına dayalı yürütülen çalışmaların eğitimde fark oluşturduğunu, öğrencilerin gelişimini desteklediğini ve öğrenme ortamlarını yenilikçi hale getirdiğini belirtti. Eronat, Türkiye Yüzyılı vizyonunun sahadaki güçlü örneklerinden bahsederek, "Bakanlığımız öncülüğünde geliştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, erdem, değer ve eylem ilkeleriyle eğitime yön verirken, eğitim projeleri de bu vizyonun sahadaki en etkili uygulamalarından biri haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dijital Beceriler Daire Başkanı Hatice Sümeyye Eral ise eTwinning’i Avrupa’daki ve üyesi olduğu 45 ülkedeki öğretmenlerle çevrim içi platform üzerinden yürütülen proje tabanlı öğrenme faaliyeti olarak tanımladı. Eral, eTwinning’in bir platformdan daha fazlası olduğunu, öğrenmeye açık ve motivasyonu yüksek öğretmenlerin oluşturduğu bir öğrenme topluluğu olduğunu vurguladı.

Eral, eTwinning’in temel amacını şu cümlelerle özetledi: "Öğretmenlerimizin kültürler arası diyaloğa açık, iletişim becerileri gelişmiş, yenilikçi çalışmalarda aktif rol alan bireyler hâline gelmelerini sağlamak; öğrencilerle birlikte okullarda olumlu ve pozitif bir öğrenme kültürü oluşturmaktır." Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hedeflerinin milli ve manevi değerlere sahip, dünyaya açık bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti.

