İlhan Kılıçözü Fen Lisesi'nden İlk 'Öğrenci Çalıştay': Yapay Zeka Sunumları

Fen Lisesi'nin ilk 'Öğrenci Çalıştay'ında liseliler yapay zeka sunumları yaptı; veliler ve eğitimciler etkinliği izledi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:44
İlhan Kılıçözü Fen Lisesi'nden İlk 'Öğrenci Çalıştay': Yapay Zeka Sunumları

İlhan Kılıçözü Fen Lisesi'nin İlk 'Öğrenci Çalıştay'ında Yapay Zeka Sunumları

Program ve katılımcıların görüşleri

Prof. Dr. İlhan Kılıçözü Fen Lisesi tarafından ilk kez düzenlenen 'Öğrenci Çalıştay''ta lise öğrencileri yapay zeka alanındaki projelerini ve araştırmalarını sundu.

Üniversitenin kongre ve kültür merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliği öğrenci ve öğrenci velileri ile birlikte çok sayıda eğitimci takip etti.

Fen Lisesi öğrencileri, hazırladıkları sunumlarda geleceğin meslekleri ve yapay zekanın eğitimdeki rolüne dair görüşlerini paylaştı. Şehirde ilk kez bir okul öğrencileri tarafından düzenlenen çalıştay yoğun ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Güleşen etkinlikte şunları söyledi: "Birbirinden değerli gençler, Ahi Evran’ın izinde bilim alanında teşkilatlandı. Okullarını medreseye çevirerek araştırma yaptılar "

Etkinliği izleyen 7. sınıf öğrencileri Sümeyye Sarı ve Elif Ada Durdu, çalıştayın kendileri için teşvik edici ve verici olduğunu belirtti.

Fen Bilgisi öğretmeni Volkan Aşçı ise teknoloji çağında öğrencilerin gelişimi için bu tür çalıştayların önemine vurgu yaptı.

Program, öğrenciler tarafından hazırlanan sunumların gerçekleştirilmesiyle sona erdi.

