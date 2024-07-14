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KPSS maratonu başladı! Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları bugün gerçekleşiyor

KPSS süreci genel yetenek-genel kültür oturumuyla başladı. Öğleden sonra eğitim bilimleri oturumu yapılacak. Nüfus müdürlükleri sınav için açık. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.07.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 10:27
KPSS maratonu başladı! Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları bugün gerçekleşiyor

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen genel yetenek-genel kültür oturumuyla başladı. Saat 10.15’te başlayan bu oturumda adaylar, 120 soru için 130 dakika süre ile ter döküyor. Öğleden sonra ise saat 14.45’te başlayacak olan eğitim bilimleri oturumu ile sınav maratonu devam edecek.

GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR OTURUMU DETAYLARI

KPSS'nin sabah oturumunda adaylar, genel yetenek ve genel kültür sorularını yanıtlamak için 130 dakika süreye sahip olacak. Bu oturumda toplam 120 soru bulunuyor ve adaylar, sınavın bu kısmında bilgi ve becerilerini ortaya koyacaklar. Sabah oturumunun ardından kısa bir mola verilecek ve öğleden sonra eğitim bilimleri oturumu başlayacak.

EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMU SAAT 14.45'TE BAŞLAYACAK

KPSS’nin eğitim bilimleri oturumu, saat 14.45’te başlayacak ve adaylar bu oturumda 80 soruyu yanıtlamak için 100 dakika süreye sahip olacak. Ayrıca, ek süre kullanması uygun görülen adaylar için 30 dakikalık ilave süre verilecek. Bu sayede, özel durumu olan adaylar sınavlarını daha rahat bir şekilde tamamlayabilecekler.

-KPSS’nin alan bilgisi sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Öğretmen adaylarının gireceği Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Bu sınavlar, adayların kendi alanlarındaki bilgilerini ölçmek amacıyla düzenleniyor ve atama sürecinde büyük önem taşıyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ KPSS ADAYLARI İÇİN AÇIK OLACAK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bugünkü sınava katılacak adaylar için özel bir düzenleme yaptı. Sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlükleri, saat 14.30’a kadar açık olacak ve adayların ihtiyaç duyacakları belgeleri temin etmeleri sağlanacak. Bu hizmetin randevusuz olarak gerçekleştirileceği belirtilirken, adayların işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilmeleri için sınava giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

Sınav günü yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için adayların, sınav merkezlerine erken gitmeleri ve yanlarında gerekli belgeleri bulundurmaları önemli. KPSS’ye giren adaylar, sınava giriş belgesi ve kimlik kartlarını mutlaka yanlarında taşımalı.

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