Liseliler 'Öğrenci Çalıştayı'nda Yapay Zeka Sunumlarıyla Öne Çıktı

Prof. Dr. İlhan Kılıçözü Fen Lisesi tarafından ilk kez düzenlenen 'Öğrenci Çalıştayı', lise öğrencilerinin yapay zeka alanındaki sunumlarına ev sahipliği yaptı.

Program ve Katılım

Etkinlik, üniversitenin kongre ve kültür merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Çalıştaya öğrenciler, öğrenci velileri ve eğitimciler yoğun ilgi gösterdi.

Sunumlar ve Meslek Vurgusu

Fen Lisesi öğrencileri hazırladıkları sunumlarda geleceğin meslekleri ve yapay zekanın eğitimdeki yeri üzerine görüşlerini paylaştı. Kentte bir okul öğrencileri tarafından düzenlenen ilk çalıştay olması da dikkat çekti.

Yetkili ve Katılımcı Görüşleri

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Güleşen, etkinlik için: "Birbirinden değerli gençler, Ahi Evran’ın izinde bilim alanında teşkilatlandı. Okullarını medreseye çevirerek araştırma yaptılar" dedi.

Etkinliği izleyen 7. sınıf öğrencileri Sümeyye Sarı ve Elif Ada Durdu, çalıştayın kendileri için ilham verici olduğunu belirtti. Fen Bilgisi öğretmeni Volkan Aşçı ise teknoloji çağında öğrencilerin gelişimi için bu tür çalıştayların önemine dikkat çekti.

Program, öğrenciler tarafından hazırlanan sunumların sunulmasıyla sona erdi. (EÖ-TB-)

Liseliler anlattı, öğrenci ve velileri dinledi