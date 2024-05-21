Bist 100
10.895,25 1%
DOLAR
32,2 0,04%
EURO
35,01 -0,04%
ALTIN
2.494,79 -0,12%

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Romanya Eğitim Bakanı Ligia Deca ile eğitimde iş birliğini görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Romanya Eğitim Bakanı Ligia Deca ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında eğitimde iş birliği, öğrenci hareketliliği ve kardeş okullar gibi konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 22:31
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Romanya Eğitim Bakanı Ligia Deca ile eğitimde iş birliğini görüştü

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Rumen mevkidaşı Deca ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Birinci Toplantısı kapsamında Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Türkiye'ye gelen Romanya Eğitim Bakanı Ligia Deca ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanında iş birliği ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Tekin, görüşmede öğrenci hareketliliği, kardeş okullar, Mecidiye Kemal Atatürk Ulusal Koleji, Türkiye Maarif Vakfı Okulu, Yunus Emre Kültür Merkezleri ve Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması gibi konuların ele alındığını belirtti. Tekin, "Romanya Eğitim Bakanı Sayın Ligia Deca ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde, eğitimde iş birliğimizin güçlendirilmesi adına önemli adımlar attık" ifadesini kullandı.

Görüşme sırasında, Türkiye ve Romanya arasındaki eğitim projelerinin geliştirilmesi, öğrencilerin ve öğretmenlerin karşılıklı değişim programlarına katılması ve kültürel merkezlerin etkinliklerinin artırılması gibi konular üzerinde duruldu. İki bakan, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik ortak çalışmaların önemini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

2024’te 4. ikramiye geliyor! Hesaplandı yüzde 10’u ödeniyor

Akbank müşterisi olmak yetiyor! 70.000 TL ödeme alabilirsiniz

Sadece 22.000 TL’ye tapu sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak tapu fiyatlarında en dibi yayınladı

Akşam yemeğinin yanına 5 dakikada hazır etimek tatlısı! Tadına doyulmuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milyonlarca öğrenciyi bayram ettirecek uzaktan eğitim kararı! MEB'den son dakika geldi
2
Öğretmenlerin yüzü gülecek! MEB duyurdu: Yeni promosyon ödemesi yolda
3
Üniversitelere flaş YKS kararı! Şart kaldırıldı: Direkt alım yapılacak
4
KPSS başvuru ücretlerine okkalı zam! Bu fiyat memur olmaktan vazgeçirir
5
Anne babalara okul yolu kapandı! MEB'den flaş veli kararı
6
Devlet öğrencilere 3000 TL nakit destek veriyor! Listedeki şartları sağlayan yaşadı
7
Açıköğretim öğrencilerine duyuruldu! 3. Döneme ait alınan kararlarda önemli nokta

Vakıfbank emekli promosyonlarını yine güncelledi! 22.000 TL emekliye büyük destek olacak

Akbank müşterisi olmak yetiyor! 70.000 TL ödeme alabilirsiniz

Akbank’tan düşük bütçeli ailelere 200 TL indirim haberi! Tüm Migros marketlerde kullanılabilir

Bu meslek sahipleri yılda 4 defa ikramiye alacak! 81 il genelinde personel alımları başladı

Bim kamp severleri unutmadı! Sadece o tarihte geçerli aktüel indirimleri

Sadece 22.000 TL’ye tapu sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak tapu fiyatlarında en dibi yayınladı

Temmuz ayı zammından memur etkisi! Memurlara bu zam yetecek mi?

Honda araçlarda motor fiyatları dudak uçuklattı! Son 6 ayda çok büyük zam aldı

Akşam yemeğinin yanına 5 dakikada hazır etimek tatlısı! Tadına doyulmuyor

Apple fiyatlarını güncelledi! İphone almak isteyenlere büyük indirim yolda

2024’te 4. ikramiye geliyor! Hesaplandı yüzde 10’u ödeniyor

Son 10 gün! Mobil uygulamayı indirene 2000 TL ek ödeme var