Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Romanya Eğitim Bakanı Ligia Deca ile eğitimde iş birliğini görüştü

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Rumen mevkidaşı Deca ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Birinci Toplantısı kapsamında Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Türkiye'ye gelen Romanya Eğitim Bakanı Ligia Deca ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanında iş birliği ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.



Bakan Tekin, görüşmede öğrenci hareketliliği, kardeş okullar, Mecidiye Kemal Atatürk Ulusal Koleji, Türkiye Maarif Vakfı Okulu, Yunus Emre Kültür Merkezleri ve Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması gibi konuların ele alındığını belirtti. Tekin, "Romanya Eğitim Bakanı Sayın Ligia Deca ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde, eğitimde iş birliğimizin güçlendirilmesi adına önemli adımlar attık" ifadesini kullandı.

Görüşme sırasında, Türkiye ve Romanya arasındaki eğitim projelerinin geliştirilmesi, öğrencilerin ve öğretmenlerin karşılıklı değişim programlarına katılması ve kültürel merkezlerin etkinliklerinin artırılması gibi konular üzerinde duruldu. İki bakan, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik ortak çalışmaların önemini vurguladı.