Sakarya Üniversitesi Girişim Vadisi ile Türkiye'nin Teknoloji Üssü Oluyor

Girişim Vadisi projesiyle Sakarya Teknokent, Cumhurbaşkanlığı onayıyla genişleyerek ulusal ölçekte girişimcilerin yetiştiği bir teknoloji merkezine dönüşecek.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:50
Sakarya Üniversitesi Girişim Vadisi ile Teknoloji Üssü Oluyor

Sakarya Üniversitesi, Girişim Vadisi projesiyle bölgesel bir Ar-Ge üssünden ulusal ölçekte girişimcilerin yetiştiği bir merkeze dönüşüyor. Proje, Türkiye'de ilk kez üniversite-sanayi-girişimcilik bileşenlerini aynı çatı altında buluşturuyor.

Projenin kapsamı ve onayı

Sakarya Teknokent, girişimcilere altyapı, mentörlük, eğitim, yatırım ve sosyal yaşam alanlarını bir arada sunacak Girişim Vadisi projesini hayata geçiriyor. Proje, Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylandı ve teknoloji tabanlı girişimcilikte yeni bir model olarak öne çıkıyor.

Altyapı, imkanlar ve hedefler

Girişim Vadisi, ileri teknoloji merkezleri, prototipleme atölyeleri, sosyal alanlar ve konaklama birimlerini kapsayan çok yönlü bir girişimcilik bölgesi oluşturacak. Proje kapsamında TEKNOFEST, BİGG ve G-FAST gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanan takımlar için profesyonel çalışma ve destek imkanları sağlanacak.

Sakarya Teknokent, sahip olduğu altyapı, fiziki kapasite, mentörlük ağı ve yatırımcı modeliyle Türkiye'de teknoloji tabanlı girişimcilikte bir ilki temsil ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Sakarya, sadece bölgesel bir Ar-Ge üssü olmaktan çıkarak ulusal düzeyde girişimlerin yetiştiği ve büyüdüğü merkezi konumuna yükselecek.

Alan genişlemesi ve sayısal veriler

Girişim Vadisi çerçevesinde yapılan genişleme ile Sakarya Teknokent’in toplam yüzölçümü 49.585 metrekareden 84.478 metrekareye çıkarılacak. Kiralanabilir alan 5.943 metrekareden 10.728 metrekareye, ofis sayısı 149'dan 265'e, kuluçka ofisi ise 15'ten 124'e yükselecek. Bu düzenleme, girişimcilere daha fazla kuluçka alanı ve ofis imkanı sunarken, büyük ölçekli şirketlere Yap-İşlet-Devret modeliyle yatırım fırsatları oluşturacak.

Yeni merkezlerle ekosistem güçlenecek

F Blok'ta inşaat süreci tamamlandı ve iskan işlemleri başlatıldı. Toplam 4.265 metrekare inşaat alanına sahip yapıda, 2.141 metrekarelik kapalı alanda 40 kiralanabilir ofis bulunuyor. Yeni alanların devreye girmesiyle girişimcilik ve Ar-Ge faaliyetleri için modern çalışma ortamları sağlanacak.

Sakarya Teknokent, Girişim Vadisi ile ulusal ve uluslararası projelere ev sahipliği yaparak Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde öncü rol üstlenecek. Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde gerçekleştirilen bu ikinci genişlemenin ardından, üçüncü ve dördüncü genişleme fazları için çalışmalar devam ediyor; planlanan yeni fazlarla altyapının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

