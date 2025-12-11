SAÜ'de İslam Hukuku ve Siyaset Felsefesi Söyleşisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide Prof. Dr. Özgür Kavak konuşmacı olarak yer aldı.

Konunun kapsamı

Kavak, programda İslam hukukunun temel kaynakları, hüküm çıkarma yöntemleri ve siyaset teorisi konularını ele aldı. Söyleşide devlet-yönetim ilişkisi, adalet kavramı ve siyasal düzen teorilerinin İslam düşüncesindeki yeri üzerinde duruldu.

Konuşmacı, klasik dönem İslam düşünürlerinin siyaset-hukuk ilişkisine yönelik yaklaşımlarını tarihsel süreç içinde anlattı ve bu görüşlerin günümüzdeki toplumsal ile siyasal tartışmalarla bağlantılarını değerlendirdi.

Etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler programı takip etti.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM AYI KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA "İSLAM HUKUKU VE SİYASET FELSEFESİ" KONULU SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.