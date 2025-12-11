DOLAR
SAÜ'de İslam Hukuku ve Siyaset Felsefesi Söyleşisi

SAÜ'de düzenlenen söyleşide Prof. Dr. Özgür Kavak, İslam hukuku kaynakları ve siyaset felsefesini tarihsel ve güncel bağlamda ele aldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:36
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide Prof. Dr. Özgür Kavak konuşmacı olarak yer aldı.

Konunun kapsamı

Kavak, programda İslam hukukunun temel kaynakları, hüküm çıkarma yöntemleri ve siyaset teorisi konularını ele aldı. Söyleşide devlet-yönetim ilişkisi, adalet kavramı ve siyasal düzen teorilerinin İslam düşüncesindeki yeri üzerinde duruldu.

Konuşmacı, klasik dönem İslam düşünürlerinin siyaset-hukuk ilişkisine yönelik yaklaşımlarını tarihsel süreç içinde anlattı ve bu görüşlerin günümüzdeki toplumsal ile siyasal tartışmalarla bağlantılarını değerlendirdi.

Etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler programı takip etti.

