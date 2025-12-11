Söke'de Gıda Okuryazarlığı ve Etiket Okuma Eğitimi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olarak "Gıda Okuryazarlığı ve Etiket Okuma" konulu farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitimin İçeriği

İlçe Tarım Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimde temel gıda güvenliği, doğru ürün seçimi ve etiket bilgilerini okuma konuları ele alındı. Öğrencilere, etiketlerde yer alması gereken üretim ve son tüketim tarihi, besin değerleri, içerik listesi, alerjen uyarıları gibi kritik bilgiler ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Amaç ve Beklenen Etki

Müdürlük yetkilileri, bu tür eğitimlerle gençlerin gıda güvenliği konusunda bilinç düzeyini artırmayı ve sağlıklı tüketim alışkanlıkları kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

