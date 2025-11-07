YÖK: Kalite Kurulu'na ESG Kapsamında Sınır Ötesi Akreditasyon Yetkisi

YÖK Başkanı Erol Özvar duyurdu

"Yükseköğretim Kalite Kurulu, Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi (ESG) bağlamında sınır ötesi akreditasyon yapma yetkisine kavuştu", dedi YÖK Başkanı Erol Özvar. Özvar, bu yetkinin Türk yükseköğretimini sadece ülke içinde değil, bölgesinde de kalite güvencesi üreten ve ihraç eden bir merkez haline getireceğini vurguladı.

Kongre açılışında uluslararası dayanışma ve hedefler

Özvar, Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi açılışında konuştu. Konuşmasında Filistin'deki büyük insanlık dramına dikkat çekerek, İsrail’in acımasız saldırıları sonucunda 70 bin masum insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı ve Gazze’de varılan ateşkesin kalıcı olmasını diledi. Özvar, tüm üniversitelerde akademik açılış merasimlerinde Gazze meselesinin ele alındığını ve Türk üniversitelerinin kapılarının Filistinli öğrenci ve akademisyenlere açık kalacağını söyledi.

Türkiye'nin kapasitesi ve akreditasyon hedefi

Özvar, Türkiye’nin yükseköğretim sistemini "208 üniversitesi, 7 milyona yakın öğrencisi ve 185 binin üzerinde akademik personeliyle Avrupa yükseköğretim alanının en büyük kapasitelerinden biri" olarak tanımladı. 2027 yılına kadar tüm üniversitelerin akreditasyon süreçlerini tamamlamayı ve akreditasyon raporlarının EQAR veri tabanında yayınlanmasını hedeflediklerini belirtti. Bu adımın yükseköğretimin uluslararası standartlarla uyumunu görünür kılacağını ve üniversitelerin küresel bilim ağına entegrasyonunu güçlendireceğini vurguladı.

Bologna, AKTS ve uluslararası başarı

Türkiye’nin Bologna sürecini başta AKTS olmak üzere ciddiyetle uyguladığını söyleyen Özvar, 2024 yılı Bologna Değerlendirme Raporu’nda birçok kriterde tam puan alındığını, bu sayede Türkiye’nin Avrupa’nın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığını ifade etti. Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğindeki artışın arkasında yükseköğretim sisteminin kalite standartları için yapılan çabaların bulunduğunu belirtti.

Yurt dışı projeler ve uluslararası ağ

Özvar, uluslararası stratejilerin yalnızca Avrupa ile sınırlı olmadığını vurgulayarak Bakü’de 2024 yılında kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ile Taşkent’te kurulan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nin bu vizyonun somut örnekleri olduğunu anlattı. Ayrıca Somali, Filipinler, Özbekistan, Kazakistan ve Bosna Hersek gibi ülkelerde Türk üniversitelerinin fakültelerinin faaliyet gösterdiğini, Şam’da Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Uluslararasılaşma ve öğrenci çeşitliliği

YÖK’ün başlıca hedeflerinden birinin uluslararasılaşma olduğunu belirten Özvar, Türkiye’nin 198 ülkeden yaklaşık 360 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını ve bu sayıyla dünyada 6’ncı sırada yer aldığını ifade etti. Uluslararası öğrenci sayısının niceliksel artışın ötesinde üniversite ruhunu zenginleştiren niteliksel bir katkı olduğunu vurguladı ve uluslararası öğrencilere seslenerek onların kampüslerde evrensel bir nitelik oluşturduğunu söyledi.

Akademide yapay zekâ: Etik ve mevzuat

Özvar, yapay zekânın akademide kullanılmasının hukuki bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Geçen yıl yayımlanan Üretken Yapay Zekâ Kullanımına Dair Etik Rehber ile başlayan sürecin, şimdi tez, makale ve tüm akademik çalışmalarda yapay zekânın kullanımını düzenleyen mevzuatla ileriye taşınacağını belirtti. "Bu doğrultuda hazırlanan yönetmelik ve yasal düzenlemeler kısa süre içinde yürürlüğe girecek ve yükseköğretim sistemimizde yapay zekâ kullanımına ilişkin etik, denetlenebilir ve şeffaf bir yönetişim yapısı oluşturulacaktır," dedi.

