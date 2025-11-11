YÖK ve Malta, Yükseköğretimde Mutabakat Muhtırası İmzaladı

YÖK ve Malta arasında yükseköğretimde iş birliğini güçlendirecek mutabakat muhtırası

Prof. Dr. Erol Özvar: "Türk üniversitelerinin uluslararasılaşması önceliklerimizden biri"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Malta Milli Eğitim, Spor, Gençlik, Araştırma ve Yenilik Bakanı Clifton Grima arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası, iki ülke arasında yükseköğretimde kapsamlı iş birliğini hedefliyor.

İmzalanan belge kapsamında öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırma projeleri, kalite güvencesi ve diplomaların karşılıklı tanınması gibi başlıklarda uygulamaya dönük adımlar atılması planlanıyor. Anlaşma, üniversiteler arasında ortak programlar ve karşılıklı akademik iş birliklerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar törende yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Türkiye ve Malta, tarih boyunca medeniyetlerin kavşak noktasında yer almış, güçlü kültürel ve tarihi bağlara sahip iki ülkedir. Bu nedenle bugün attığımız adım, son derece doğal ve kıymetli bir işbirliğini ifade etmektedir. Bu belge, sadece iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilere işaret etmiyor; aynı zamanda işbirliğimizi genişletmeye yönelik kararlılığımızı ve yeni bir vizyonu da yansıtıyor. Bu vizyon, eğitimi ve karşılıklı anlayışı güçlendirmektedir. Toplumları ileriye taşımakta ve uluslararası işbirliğini daha kapsamlı hale getirmektedir. Yükseköğretim Kurulu olarak son yıllarda Türk üniversitelerinin uluslararasılaşmasını en önemli önceliklerimizden biri haline getirdik. Bugün Türkiye, dünya çapında en dinamik ve cazip yükseköğretim merkezlerinden biri konumundadır. Üniversitelerimiz, Asya’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Avrupa ve Amerika kıtasına kadar çok geniş bir coğrafyadan gelen öğrencileri misafir etmektedir. Bu durum kampüslerimizi canlı, etkileşimli ve çok kültürlü merkezlere dönüştürmektedir. Bu çeşitlilik, yalnızca öğrencilerimizin eğitim deneyimlerini değil, üniversitelerimizin akademik ve araştırma kapasitelerini de zenginleştirmektedir. Bugün imzaladığımız Mutabakat Muhtırası, Türkiye ile Malta arasında güçlü bir entelektüel köprü kurmayı amaçlamaktadır"

Özvar sözlerine şu değerlendirmeyi de ekledi:

"Türkiye ve Malta, birbirini tamamlayan akademik güçlü yönlere sahiptir. Malta’nın denizcilik çalışmaları, kültürel miras yönetimi, sürdürülebilir turizm ve dijital yenilik alanlarındaki uzmanlığı; Türkiye’nin geniş akademik ekosistemi ve güçlü araştırma kapasitesiyle birleştiğinde, Akdeniz bölgesine anlamlı katkılar sunabilecek ortak girişimler için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak diploma programları, yeterlilik tanıma çalışmaları ve karşılıklı yarar sağlayacak araştırma projelerinde işbirliği yapmak istiyoruz. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizi, uluslararası muhataplarıyla ortak ilgi alanlarına yönelik somut projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Bilimsel çalışmamızın ve akademik üretimimizin, ülkelerimizin stratejik hedefleri doğrultusunda yeniden şekillenmesinin önemli olduğuna inanıyoruz"

Düzenlenen imza törenine, YÖK Başkanı Erol ÖZVAR, YÖK heyetinden Naci Gündoğan, Mustafa Verşan Kök, Mustafa Türker Arı, Mustafa Efe, Hasan Dolu ile Malta heyetinden Malta Milli Eğitim, Spor, Gençlik, Araştırma ve Yenilik Bakanı Clifton Grima, Marisa Farrugia, Charles Calleja, Joseph Filletti, Etienne St. John, Pio Tabone katılım sağladı.

Mutabakat Muhtırası, iki ülke üniversiteleri arasındaki ilişkileri derinleştirmeyi ve ortak projelerle Akdeniz eğitim-araştırma ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyor.

YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR İLE MALTA MİLLİ EĞİTİM, SPOR, GENÇLİK, ARAŞTIRMA VE YENİLİK BAKANI CLİFTON GRİMA