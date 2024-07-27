1, 2, 3 ve 4 kişilik ailelere her ay destek parası yatacak! PTT'ye kimlikle gitmek yetiyor

Her geçen gün zamların ağırlaştığı ve maaşların yetersiz kaldığı bugünlerde bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında elektrik tüketim desteği programı başlattı. Başlatılan programda hak sahiplerine elektrik tüketim ödemesi verileceğini kaydeden bakanlık, kullanıma göre ödeme yapacağını aktardı. İşte yalnızca dar gelirlilerin faydalanabileceği destek ödemesi programı ve bilinmesi gereken tüm detaylar…



Kimler elektrik tüketim desteğinden faydalanabilecek?

Elektrik tüketim desteği programından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında 65 yaşını doldurmuş ya da muhtaç kişiler faydalanabilecek. Söz konusu desteği hali hazırda düzenli sosyal yardım ve aylık alan ihtiyaç sahibi hanelere veriliyor olacak.

Elektrik tüketim desteğine nasıl başvurulur?





Elektrik tüketim desteğinden faydalanmak için herhangi bir kuruma başvuru yapmaya gerek yoktur. Hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile en yakın PTT şubesine gitmesi yeterlidir. Düzenli sosyal yardım veya 2022 sayılı yasa kapsamında aylık almaya ilişkin hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanmaktadır.

Elektrik tüketim desteği ne kadar?

Destek miktarları hane büyüklüğüne göre belirlenmektedir. Hanedeki kişi sayısına göre kullanım miktarı baz alınarak verilen ödemeler şöyle belirlenmiştir: