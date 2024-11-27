11. Kamu Bilişim Zirvesi'nde Dijitalleşme Vurgusu Yapıldı

11. Kamu Bilişim Zirvesi Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dijital çağın gerektirdiği yapay zeka, bulut bilişim, blok zincir ve 5G gibi yenilikçi teknolojilere yaptığı vurguyla 'Dijital Türkiye' hedefine ulaşmanın amaçlandığını belirtti.

Dijital Dönüşümün Önemi

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvenin açılışında, bu sıralar bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı bir değişim içinde olduğunu ifade etti. Teknolojilerin bireylerin yanı sıra şehirleri ve ülkeleri de ağ gibi birbirine bağlayarak küresel bir hız çağını şekillendirdiğini vurguladı.

Kamuda yaşanan dijital dönüşümün, vatandaş memnuniyetini artırmak ve daha etkili hizmetler sunmak için önemli bir araç olduğunu dile getiren Sayan, "Gelecek yıl ihalesi yapılması planlanan 5G teknolojisi için birçok kamu kurumuyla işbirliği içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

5G ve Yüksek Teknoloji Üretimi Hedefi

"Vatandaşlarımız şu anda 30'u aşkın yerde 5G ile tanıştı. Türkiye'nin dört bir yanını bu teknolojiyle buluşturmayı hedefliyoruz. 5G'nin sağladığı yüksek hızlı ve düşük gecikmeli veri akışı, ülkemiz için büyük fırsatlar sunuyor" diyen Sayan, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nden güç alarak bu hedef doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

Kamu Bulut Stratejisi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, bilişim sektörünün hızla büyüdüğünü ve Türkiye'nin bu alandaki öncülerden biri olduğunu belirtti. Kamu Bulut Stratejisi'nin Dijital Dönüşüm Ofisi ile yakın zamanda hayata geçirileceğini duyuran Çoştu, veri merkezlerinin ve bulut bilişim altyapılarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Dijital Dönüşüm ve Güvenlik

BTK Kurul İkinci Başkanı Selamettin Ermiş, dijital dönüşümün kamu hizmetlerini dinamik hale getirdiğini ve vatandaşların bilgiye erişimini hızlandırdığını vurguladı. Bu süreçte siber güvenliğin de büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Başarısı ve Gelecek Vizyonu

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türkiye'nin son 20 yılda dijitalleşme sürecinde önemli başarılar elde ettiğini belirtti. Bu bağlamda, TÜRKSAT olarak yalnızca kendi ürünlerini değil, diğer kamu kurumlarının ürünlerini de dünya pazarına açmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kamu Bilişim Derneği Başkanı İzzet Gökhan Özbilgin, bilişimin sürdürülebilir bir gelecek için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, etkinliğin karbon ayak izini hesaplayacaklarını ve sonuçlara göre ağaç dikeceklerini duyurdu.

Zirve, açılış konuşmalarının ardından panellerle devam ediyor ve yarın da sürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kamu Bilişim Derneği Başkanı İzzet Gökhan Özbilgin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda düzenlenen 11. Kamu Bilişim Zirvesi'nin açılışında konuşma yaptı.

Kamu Bilişim Derneği Başkanı İzzet Gökhan Özbilgin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda düzenlenen 11. Kamu Bilişim Zirvesi'nin açılışında konuşma yaptı.