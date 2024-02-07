13.950 TL’ye ödeyen 46.486 metre² tarladan hisse satın alacak! Ziraat Bankası’ndan detaylı duyuru paylaşıldı

Ziraat Bankası’nın zaman zaman paylaşmış olduğu taşınmaz gayrimenkul satışlarına bir yenisi daha eklendi. Vatandaşlar uygun fiyatlarla hisseli tarla satın almak istiyorlarsa, Ziraat Bankası’ndan vatandaşların beklediği fırsat duyuruldu. Çukurköy köyünde 46.486 metre karelik tarlanın hissesi satışa çıkartıldı. Çorum’un İskilip ilçesindeki Çukurköy Köyü’nde hisseli tarlaya sahip olmak istiyorsanız, muhakkak Ziraat bankası tarafından duyurulmuş olan bu fırsata göz atmalısınız. İşte Ziraat Bankası’nın Çorum İskilip Çukurköy köyünde satışa çıkarmış olduğu 23.243 metre karelik tarla satışının detayları….

232.500 TL BAŞLANGIÇ BEDELİ İSTENİYOR

Ziraat Bankası tarafından satışa çıkartılmış olan Çukurköy Köyü’nde 46.486 metre karelik tarlanın 23.243 metre karelik hissesi 232.500 TL başlangıç bedeli ile satışı çıkartılacak. Krediye uygun olan bu hisseli tarla satışı için minimum artış bedeli ise 1000 TL olarak belirlendi. Şu anda bu tarla için verilen son teklif 233.500 TL olarak paylaşıldı.

SON TEKLİF 233.500 TL



Satışa çıkartılan Çukurköy köyündeki 23.243 metre karelik tarla için son teklif ise 233.500 TL olarak verildi. 13.950 TL’ye teminat bedelini ödeyen vatandaşlar teklif usulü ihaleye katılım sağlayabilecekler. Bir sonraki teklif için ise minimum 234.500 TL teklif etme durumundalar. Söz konusu olan Çukurköy köyünde 46.486 metre² hisseli tarla satışının gerçekleşmesine ise altı gün kaldı. Altı gün sonra teklif usulü ihale sona ererek, son teklif veren vatandaşa tarlasının tapusu teslim edilecek.