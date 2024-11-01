19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali Başladı

19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali 2023

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali, "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" teması ile başladı.

Festivalin Açılışı ve Yürüyüş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Borsası, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası (ATO), Ayvalık Ziraat Odası ve Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın ortak organizasyonu ile hayata geçirilen festival, geleneksel "zeytine minnet" yürüyüşü ile start aldı. Yürüyüş, ilçe merkezindeki Macaron mevkisinden başlayarak Sefa Caddesi ve Talatpaşa Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Açılış Konuşmaları

Meydanda düzenlenen açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, il genelinde yaklaşık 12 milyon zeytin ağacı bulunduğunu belirtirken, zeytinyağındaki tağşişle mücadele konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Akın, sözlerine şöyle devam etti:

"Ölmez ağacın gölgesi, bereketiyle, kazancıyla, sevgisiyle tüm Ayvalıklıları ve bütün Balıkesir'i kucaklıyor. 12 milyon zeytin ağacı Balıkesir için gerçekten büyük bir nimet..."

Festivalin Önemi ve Hedefleri

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, festivalin sadece zeytinyağı değil, turizm açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Uçar, etkinlikler, paneller ve toplantılar aracılığıyla Ayvalık’ın zeytinyağı markalarını ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı:

"Festivalimiz, zeytin üreticilerinden yerel halka, turizmcilerden gastronomi meraklılarına kadar geniş bir katılımcı kitlesine ev sahipliği yapıyor..."

Protokol ve Gelecek Etkinlikler

Açılışta Kaymakam Hasan Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de konuşma yaptı. Protokol üyeleri ve katılımcılar, festival kapsamında Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından hazırlanan zeytinyağı stantlarını ziyaret etti.

Festival süresince yarın düzenlenecek olan panel ve tanıtım programlarının ardından, etkinliğin son gününde 3 Kasım'da milli sporcu Şahika Ercümen, Ayvalık'taki kırmızı mercanların tanıtımı için dalış yapacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Borsası, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası (ATO), Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ATO Duyusal Analiz Laboratuvarı tarafından organize edilen festival, geleneksel "zeytine minnet" yürüyüşü ile başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Borsası, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası (ATO), Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ATO Duyusal Analiz Laboratuvarı tarafından organize edilen festival, geleneksel "zeytine minnet" yürüyüşü ile başladı.