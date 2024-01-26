2 al 1 öde kampanyası başlatıldı! Sadece 27 Ocak’a kadar geçerli olacak
Migros marketlerde Bizim Mutfak ürünlerinde iki al bir öde kampanyası başlatıldı. 25 Ocak 2024 tarihinde başlatılan bu kampanya 27 Ocak tarihine kadar geçerli olacak. İşte Bizim Mutfak ürünlerinde 2 al 1 öde kampanyasının detayları…
Migros marketler, her yeni günde farklı bir indirim kampanyasına imza atarak evlerinde uygun fiyatlarla temel gıda ve temel hijyen ürününü satın almak isteyenlerin yüzlerini güldürüyor. Bu sefer başlattığı indirim kampanyasıyla Bizim Mutfak ürünlerinde 2 al 1 öde kampanyası söz konusu olacak. 25 Ocak tarihinde başlatılmış olan bu kampanyayı 27 Ocak tarihine kadar devam edecek. Money bonus ya da Money kart ile yapılacak olan alışverişlerde geçerli olacak bu indirim kampanyasında yalnızca aynı üründen iki tane alıp bir tanesinin parasını ödeyeceksiniz. İşte Migros marketlerin Bizim Mutfak ürünlerinde başlattığı indirim kampanyasının detayları…
ÇORBALAR, ET SULARI HEPSİ 2 AL 1 ÖDE KAMPANYASINA DAHİL
Migros marketler bir çok indirime imza atarken bu sefer Bizim Mutfak ürünlerinde 2 al 1 öde kampanyasını başlattı. Kampanya doğrultusunda tarhana, düğün çorbası, bulyon gibi bir çok ürün uygun fiyatlara satışa çıkartıldı. Sizlerde eğer bizim mutfak ürünlerinden iki alıp bir tanesinin parasını ödeyip çıkmak istiyorsanız, muhakkak Migros marketten başlattığı bu kampanyaya göz atmanız şart. Migros sanal markette özel olarak başlatılan bu kampanya doğrultusunda Money bonus ya da Money kart sahibi olan vatandaşlar 27 Ocak 2024 tarihine kadar bu kampanyadan yararlanabilecek. İşte Bizim Mutfak ürünlerinde 2 al 1 öde kampanyasına dahil olan ürünler…
- Bizim Mutfak Kemik Suyuna Tarhana Çorbası 65 G
- Bizim Mutfak Kemik Suyuna Düğün Çorbası 73 G
- Bizim Mutfak Kemik Suyu Bulyon 120 G
- Bizim Mutfak %25 Az Tuzlu Tavuk Suyu Bulyon 120 G
- Bizim Mutfak %25 Az Tuzlu Et Suyu Bulyon 120 G
- Bizim Mutfak Serbest Gezen Tavuk 12X10 G
- Bizim Mutfak Yerli Besi Et Bulyon 12X10 G
- Bizim Mutfak Serbest Gezen Tavuk Bulyon 24X10 G
- Bizim Mutfak Yerli Besi Et Bulyon 24X10 G