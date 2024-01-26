2 al 1 öde kampanyası başlatıldı! Sadece 27 Ocak’a kadar geçerli olacak

Migros marketler, her yeni günde farklı bir indirim kampanyasına imza atarak evlerinde uygun fiyatlarla temel gıda ve temel hijyen ürününü satın almak isteyenlerin yüzlerini güldürüyor. Bu sefer başlattığı indirim kampanyasıyla Bizim Mutfak ürünlerinde 2 al 1 öde kampanyası söz konusu olacak. 25 Ocak tarihinde başlatılmış olan bu kampanyayı 27 Ocak tarihine kadar devam edecek. Money bonus ya da Money kart ile yapılacak olan alışverişlerde geçerli olacak bu indirim kampanyasında yalnızca aynı üründen iki tane alıp bir tanesinin parasını ödeyeceksiniz. İşte Migros marketlerin Bizim Mutfak ürünlerinde başlattığı indirim kampanyasının detayları…

ÇORBALAR, ET SULARI HEPSİ 2 AL 1 ÖDE KAMPANYASINA DAHİL

Migros marketler bir çok indirime imza atarken bu sefer Bizim Mutfak ürünlerinde 2 al 1 öde kampanyasını başlattı. Kampanya doğrultusunda tarhana, düğün çorbası, bulyon gibi bir çok ürün uygun fiyatlara satışa çıkartıldı. Sizlerde eğer bizim mutfak ürünlerinden iki alıp bir tanesinin parasını ödeyip çıkmak istiyorsanız, muhakkak Migros marketten başlattığı bu kampanyaya göz atmanız şart. Migros sanal markette özel olarak başlatılan bu kampanya doğrultusunda Money bonus ya da Money kart sahibi olan vatandaşlar 27 Ocak 2024 tarihine kadar bu kampanyadan yararlanabilecek. İşte Bizim Mutfak ürünlerinde 2 al 1 öde kampanyasına dahil olan ürünler…



