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2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları Açıklandı

Ocak-ağustos dönemi harcamaları ve gelirleri hakkında detaylı bilgi alın.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:01
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları Açıklandı

Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılına ait bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Ocak-ağustos döneminde merkezî yönetim bütçesinden yapılan harcama 6 trilyon 226 milyar 569 milyon lira olarak kaydedilirken, bütçe gelirleri ise 5 trilyon 253 milyar 15 milyon liraya ulaştı.

Ağustos Ayı Bütçe Giderleri

Ağustos 2023 itibarıyla merkezi yönetim bütçe giderleri 820 milyar 314 milyon liraya ulaşarak, geçen yılın aynı ayına göre %45,8 oranında bir artış gösterdi. 2024 yılı için öngörülen bütçe giderlerine göre, bu dönemde ödeneğin %7,4'ü kullanıldı.

Gelir ve Gider Oranları

Geçen yıl ağustosta 138 milyar 419 milyon lira olan faiz dışı denge, bu yıl 32 milyar 548 milyon lira açık verdi. Faiz hariç bütçe giderleri ise %52,1 artarak 723 milyar 268 milyon lira oldu.

Personel ve Sosyal Güvenlik Giderleri

Ağustos 2023'te personel giderleri %77,7 artışla 229 milyar 727 milyon lira olarak belirlendi. Aynı dönemde sosyal güvenlik kurumlarına yapılan devlet primi giderleri %71,4 artış gösterdi.

Ağustos Ayı Gelirleri

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri, geçen yılın aynı ayında 613 milyar 956 milyon lira iken bu yıl %12,5 artarak 690 milyar 720 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinde ise %6,2 oranında bir artış görüldü.

Ocak-Ağustos Dönemi Gerçekleşmeleri

Ocak-ağustos 2023 döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri %84,1 artışla 6 trilyon 226 milyar 569 milyon liraya yükseldi. 2024'te öngörülen bütçe ödeneğinin %56,2'si kullanıldı. Faiz hariç giderler %83,2'lik bir artış gösterdi.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

Bu dönemde merkezi yönetim bütçe gelirleri ise %75,2 artarak 5 trilyon 253 milyar 15 milyon liraya ulaştı ve bu yıl için bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı %62,3 oldu.

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