2023 Yılı Yoksulluk Oranları Açıklandı

2023 Yılı Yoksulluk Oranları Güncellendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri"ni yeniden yayımladı. Yapılan açıklamalara göre, yoksulluk oranı %13,5 olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıla oranla 0,9 puanlık bir düşüş yaşandığı belirtildi.

Yoksulluk Sınırı ve Gelir Oranları

TÜİK, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si esas alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranlarının düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Geçen yılki verilere göre, medyan gelirin %60'ı dikkate alındığında yoksulluk oranı %21,3, %40'lık dilimde ise %7 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin %70'i baz alınarak hesaplanan oran ise %29 olarak tespit edildi.

Hane Halkı Yapısına Göre Yoksulluk Oranları

Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarında, yoksulluk oranı %7,7'ye düşerken, tek kişilik hane halklarında bu oran %7,3'e geriledi. En az bir çekirdek aile ve diğer bireylerden oluşan hanelerde yoksulluk oranı %17 olurken, sadece tek bir çekirdek aile barındıran hanelerde %13,3 seviyesine düştü.

(Sürecek)