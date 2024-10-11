2024'ün İkinci Çeyreği İçin Finansal Hesaplar Raporu Yayınlandı

Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının ikinci çeyreğine ait Finansal Hesaplar Raporunu açıkladı. Bu rapora göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıklarının 106 trilyon lira, toplam yükümlülüklerinin ise 116 trilyon lira seviyesinde olduğu bildirildi.
Ekonomik Pozisyon ve GSYH Oranı
Rapor sonucunda, Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki oranının 29,2% olarak belirlendiği ve bir önceki döneme göre 2,5 puan azaldığı görülmüştür.
Sektörel Finansal İşlemler
Net finansal işlemler incelendiğinde, önceki çeyrekte GSYH'nin %4,8i oranında net borç alan ekonomi, bu çeyrekte GSYH'nin yalnızca %0,08 oranında net borç almış durumdadır. Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançolarında, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonda olduğu ve hane halkının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, finansal olmayan kuruluşların yükümlülüklerinin büyük bir kısmının diğer sektörlere borçlu olduğu tespit edilmiştir. Hane halkının finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık %60 lik pay ile dikkat çekerken, yükümlülüklerin büyük kısmı ise kredilerden oluşmaktadır. Tüm sektörlerin borçluluk oranları uluslararası verilerle karşılaştırıldığında, Türkiye'de yerleşik sektörlerin toplam borçlarının düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. Kredi ve borçlanma senetleri neoniteliğindeki toplam borcun GSYH'ye oranı, 2024'ün ikinci çeyreğinde %96 olarak gerçekleşmiş ve bir önceki çeyreğe göre azalmıştır.
Finansal Denge ve Borç Analizi
Hane Halkının Finansal Varlıkları
Uluslararası Borç Durumu
Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançolarında, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonda olduğu ve hane halkının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, finansal olmayan kuruluşların yükümlülüklerinin büyük bir kısmının diğer sektörlere borçlu olduğu tespit edilmiştir.
Hane halkının finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık %60 lik pay ile dikkat çekerken, yükümlülüklerin büyük kısmı ise kredilerden oluşmaktadır.
Tüm sektörlerin borçluluk oranları uluslararası verilerle karşılaştırıldığında, Türkiye'de yerleşik sektörlerin toplam borçlarının düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. Kredi ve borçlanma senetleri neoniteliğindeki toplam borcun GSYH'ye oranı, 2024'ün ikinci çeyreğinde %96 olarak gerçekleşmiş ve bir önceki çeyreğe göre azalmıştır.