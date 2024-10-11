2024'ün İkinci Çeyreği İçin Finansal Hesaplar Raporu Yayınlandı

Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının ikinci çeyreğine ait Finansal Hesaplar Raporunu açıkladı. Bu rapora göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıklarının 106 trilyon lira, toplam yükümlülüklerinin ise 116 trilyon lira seviyesinde olduğu bildirildi.

Ekonomik Pozisyon ve GSYH Oranı

Rapor sonucunda, Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki oranının 29,2% olarak belirlendiği ve bir önceki döneme göre 2,5 puan azaldığı görülmüştür.

Sektörel Finansal İşlemler