2024 Yılı Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği Açıklandı

Yaş Çay Üreticileri İçin Fark Ödemesi Yönetmeliği

2024 yılı üretim sezonuna ilişkin yaş çay yaprağı üreticilerine yapılacak 200 kuruşluk fark ödemesi için esaslar belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ, yaş çay yaprağına verilecek destekle ilgili detayları içermektedir.

Bakanlık Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen şartlar doğrultusunda uygulanacaktır.

Destekten Yararlanma Koşulları

2024 yılında ruhsatlı üretici olarak yaş çay üretenler, bu dönem içerisinde sattıkları yaş çay üzerinden 200 kuruş fark ödemesi alacaklar. İlk defa yaş çay üreterek satış yapacak olan ruhsatlı üreticiler de bu yardımdan faydalanabilecek.

Ruhsatlı üreticiler, kamu ve özel sektör işletmelerine 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapmalıdır. Ayrıca, 2024 yılında üretip sattıkları yaş çay miktarları, ruhsatlı alanları ile ilişkilendirilecektir.

Ödeme Limitleri

Üreticilere, dekar başına en fazla 2,766 kilograma kadar yapılan yaş çay satışlarına yönelik fark ödemesi desteği verilecektir.