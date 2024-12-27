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2025 Yılında Sayaçların Tamir ve Ayar Ücretleri Belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2025 yılına dair su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerini belirledi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:35
2025 Yılında Sayaçların Tamir ve Ayar Ücretleri Belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Önemli Duyuru

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2025 yılı için su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir, bakım ve ayar ücretlerini yeniden düzenledi. Bu yeni düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Tebliğin Detayları

Resmi Gazete'de yayımlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ ile birlikte, sayaçların muayenesi sonucunda reddedilenler için hiçbir ücret talep edilmeyeceği belirtildi. Ücret tarifesi, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak.

Ücret Tarifesi

Tarife kapsamında:

  • Su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti, anma debisine göre 111 lira ve 155 lira olarak belirlenmiştir.
  • Elektrik sayaçlarının ayar ücretleri ise;
    • Tek fazlı sayaçlar için 85 lira
    • Üç fazlı sayaçlar için 111 lira
  • Bu sayaçlar için tamir ücretleri;
    • Tek fazlı sayaçlar 111 lira
    • Üç fazlılar 127 lira
  • Gaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri sınıfına göre 121 lira ile 3 bin 589 lira arasında değişiklik göstermektedir.

Bu yeni ücret tarifesi, vatandaşlara daha şeffaf ve erişilebilir bir hizmet sunmayı hedefliyor.

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