4A 4B'liye 9200 TL daha ödeme geliyor! 30-31 Mart tarihlerine dikkat

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine dair tahminler, maaşlarda %22.68 ila %24'lük bir artışın mümkün olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan, memurlar ve diğer emekliler içinse zam oranının %17.34 olarak öngörüldüğü belirtiliyor. Bununla birlikte, bugün itibarıyla emekliler için önemli bir fırsat kapısı açılıyor: Zamlı promosyon başvuruları başlıyor! Kamu bankalarına yapılabilecek başvurularla birlikte emekliler maaşlarını taşıyabilecek ve promosyonlarını 8.000 ile 12.000 Türk Lirası aralığından güncelleyebilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı kamu bankalarının zamlı promosyonları için başvurular bugün resmen başlıyor. Emeklilere, dul ve yetimlere ödenen banka promosyonunda maaşa göre değişen tutarlar, yeni kararla 8.000 ile 12.000 Türk Lirası aralığına yükseltilirken, güncellenen tutarlardan yararlanmak isteyenler için kamu bankalarına başvuru süreci bugünden itibaren başlıyor.





EMEKLİLERE 12 BİN TÜRK LİRASI PROMOSYON FIRSATI!





Zamlı promosyonlar için başvuruların bugün başlamasıyla birlikte, emeklilerin maaşlarını taşımaları ve promosyonlarını güncellemeleri için çeşitli kanallar bulunuyor. Bu güncelleme işlemi için emekliler, maaşlarını aldıkları bankaya giderek başvuru yapabilecekleri gibi, bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri ve ATM'leri üzerinden de işlem gerçekleştirebilecekler.

Zamlı promosyon ödemeleri ise 28 Mart itibarıyla başlayacak. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da promosyon tutarlarını güncelleyecek. Şu anda özel bankalarda 15 bin Türk Lirası'na kadar ödeme imkanı bulunurken, rekabetin artmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde daha cazip imkanların oluşması bekleniyor.

Devamında, taahhüdü süren emekliler kendi bankalarına başvurarak promosyon anlaşmasını yenileyecekler. Yeni promosyondan, önceki taahhütten kalan sürenin tutarı düşülerek emekliye ödeme yapılacak. Bu işlem için alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek ve çıkan tutar, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılarak yeni promosyon tutarından düşülecek. Kalan tutar ise emeklinin hesabına yatırılacak.

Örneğin; Kasım 2022'de 5 bin Türk Lirası alan ve yararlanabileceği promosyon tutarı 12 bin Türk Lirası'ya yükselen bir emekli için Mart ayında güncelleme için başvurduğunda hesap şu şekilde yapılacak:

Alınan promosyon: 5.000 Türk Lirası

Taahhüt süresi: 36 ay

Tamamlanan süre: 16 ay

Kalan süre: 20 ay

Kalan sürenin tutarı: (5.000 / 36) x 20 = 2.777,78 Türk Lirası

Yeni promosyon: 12.000 Türk Lirası

Hesaba yatırılacak tutar: 9.222,22 Türk Lirası

Bu süreç, emeklilerin promosyonlarını güncelleyerek daha avantajlı hale gelmelerini sağlayacak ve maddi anlamda rahatlamalarına yardımcı olacak.