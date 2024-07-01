65 yaş üzerine aylık maaş bağlanıyor! Başvuru yapanlar 4.205 TL ödeme alacak

Memur maaşları enflasyon oranına paralel bir şekilde belirlenecek yeni maaş artışı, 65 yaş ve üzeri SSK'sız vatandaşlar için önemli bir ekonomik gelişme olacak.

Zam Oranları

65 yaşındaki birinin emekli maaşı şu anda 3504,84 TL. Temmuz ayından itibaren yüzde 20 artarak aylık tutarın 4205,80 TL'ye yükselmesi beklenmekte. Bu güncelleme, yaşlılık maaşlarını önemli ölçüde artıracak ve halkın yaşam standardını iyileştirecek.





Enflasyon rakamları Temmuz başında açıklanacak. Kesin olarak belirlenen artış oranı, 65 yaş maaşı alan vatandaşların mali planlamasının güçlendirilmesinde önemli bir etken olacak.

Memur maaşlarındaki artışa paralel olarak 65 yaş üstü emekli maaşlarına da zam yapılmasının, Türkiye'deki emeklilerin mali güvenliğini daha da artırması bekleniyor. Bu artış, yaşlıların ekonomik refahının artırılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım şeklinde değerlendiriliyor.