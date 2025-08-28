DOLAR
41,04 0,02%
EURO
48,03 -0,52%
ALTIN
4.493,44 -0,28%
BITCOIN
4.626.411,84 -0,4%

AA Finans Anketi: 2025 2. Çeyrekte GSYH Beklentisi yüzde 3,87

AA Finans anketine göre 13 ekonomistin ortalaması, 2025 2. çeyrekte GSYH büyümesini yıllık yüzde 3,87 olarak gösteriyor; 2025 yıllık beklentisi yüzde 3,18.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:17
AA Finans Anketi: 2025 2. Çeyrekte GSYH Beklentisi yüzde 3,87

AA Finans Anketi: 2025 2. Çeyrekte GSYH Beklentisi yüzde 3,87

Ankete katılan 13 ekonomistin tahminleri açıklandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1 Eylül Pazartesi günü açıklanacak 2025 yılı 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre ekonomistler, 2025 yılının 2. çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yıllık bazda yüzde 3,87 arttığını tahmin ediyor. Katılımcıların çeyreğe ilişkin beklentileri yüzde 2,20 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,18 olarak kaydedildi; bu tahminler en düşük yüzde 2,70, en yüksek yüzde 4,10 aralığında yer aldı.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,83 oldu.

Karşılaştırma için, Türkiye ekonomisi 2024'ün 2. çeyreğinde yüzde 2,4, 2025 yılının 1. çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TEKNOFEST Mavi Vatan'da 'Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği' Konferansı — İlber Ortaylı'nın Değerlendirmesi
2
Yozgat'ta 15. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Açıldı
3
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 229 bine geriledi
4
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 492 bin 900 liraya yükseldi
5
ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 3,3 büyüdü
6
TCMB Güncel Döviz Kurları — Gösterge Kurlar ve Çapraz Kurlar
7
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi