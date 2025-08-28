AA Finans Anketi: 2025 2. Çeyrekte GSYH Beklentisi yüzde 3,87

Ankete katılan 13 ekonomistin tahminleri açıklandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1 Eylül Pazartesi günü açıklanacak 2025 yılı 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre ekonomistler, 2025 yılının 2. çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yıllık bazda yüzde 3,87 arttığını tahmin ediyor. Katılımcıların çeyreğe ilişkin beklentileri yüzde 2,20 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,18 olarak kaydedildi; bu tahminler en düşük yüzde 2,70, en yüksek yüzde 4,10 aralığında yer aldı.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,83 oldu.

Karşılaştırma için, Türkiye ekonomisi 2024'ün 2. çeyreğinde yüzde 2,4, 2025 yılının 1. çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.