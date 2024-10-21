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AB, Teknoloji Yatırımlarını Artırmak İçin Yeni Bir Ağ Kurdu

AB, deep tech alanında girişimcilere yönelik yatırımları artırmak için yeni bir ağ oluşturdu.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 15:39
AB, Teknoloji Yatırımlarını Artırmak İçin Yeni Bir Ağ Kurdu

AB'den Yeni Teknoloji Yatırımı Girişi

Avrupa Birliği (AB), kendine özgü yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcileri desteklemek amacıyla girişim sermayesi şirketleri ile yeni bir ağ oluşturdu.

Güvenilir Yatırımcılar Ağı

AB Komisyonu, girişim sermayesi şirketleriyle işbirliği yaparak önemli sorunları çözmeyi ve teknolojik inovasyonu teşvik etmeyi hedefleyen bir program başlattı. Bu girişim, deep tech alanındaki yenilikçi şirketlerle, AB ile ortak yatırım yapmaya istekli kuruluşları bir araya getiren Güvenilir Yatırımcılar Ağını doğurdu.

Ağ Üyeleri ve Hedefleri

Ağın içinde, 90 milyar avronun üzerinde varlıkları temsil eden 71 yatırımcı bulunduğu belirtilmektedir. Bu yatırımcılar arasında girişim sermayesi fonları, kamu yatırım bankaları, vakıflar ve kurumsal girişim fonları yer alıyor.

AB, yatırım kaynaklarını Horizon Europe programı altında, Avrupa İnovasyon Konseyi Fonu aracılığıyla sağlamakta, bu kapsamda özellikle deep tech sektörüne daha fazla sermaye akışı hedeflenmektedir.

Rekabetçilik ve Hedefler

AB'nin bu yeni destekleyici adım, ABD ve Çin'in gerisinde kalan Avrupa teknoloji sektörünü canlandırmayı ve rekabetçiliğini artırmayı amaçlamaktadır.

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