ABD'de ikinci el konut satışları Temmuz'da %2 arttı

Medyan fiyat yıllık %0,2 artışla 422 bin 400 dolara yükseldi

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) verilerine göre, ABD'de ikinci el konut satışları Temmuz ayında mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda %2 artış göstererek 4,01 milyon seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisi bu dönemde 3,92 milyon seviyesindeydi. Haziran ayında satışlar aylık bazda %2,7 azalarak 3,93 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el piyasasında medyan konut fiyatı Temmuz'da yıllık bazda %0,2 artışla 422 bin 400 dolar oldu.

NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satın alma gücünde "çok küçük de olsa" bir iyileşme olduğunu ve bunun satışları hafifçe artırdığını belirtti. Yun, ücret artışının artık konut fiyat artışının önünde gittiğini ve alıcıların daha fazla seçeneğe sahip olduğunu vurguladı.

Yun ayrıca mevcut konut stokunun Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyede olduğunu ifade etti ve "Konut alıcıları, doğru evi bulmak ve daha iyi bir fiyat için pazarlık yapmak açısından son beş yılı aşkın sürenin en iyi konumunda." değerlendirmesinde bulundu.