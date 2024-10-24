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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentileri Aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 19 Ekim haftasında 227 bine düştü, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:00
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentileri Aştı

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Göstermeye Devam Ediyor

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 19 Ekim ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya göre 15 bin kişi düşerek 227 bine geriledi. Bu rakam, piyasa analistlerinin tahmin ettiği 243 binin oldukça altında bir sonuç.

Başvuru Sayılarındaki Değişiklikler

Önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 241 binden 242 bin olarak revize edildi. Ayrıca, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin artarak 238 bin 500'e yükseldi.

Süregelen İşsizlik Maaşı Başvuruları

12 Ekim ile biten haftada süregelen işsizlik maaşı başvurularında ise 28 bin kişilik bir artış görüldü. Bu durum, toplam sayıyı 1 milyon 897 bine çıkardı ve Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini dile getirirken, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün, ABD Merkez Bankası'nın ilerde gerçekleştireceği toplantılarda daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergilemesine yönelik beklentileri artırdığına dikkat çekiyor.

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