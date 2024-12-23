ABD'de Kasım Ayında Dayanıklı Mal Siparişleri Yüzde 1,1 Düştü

ABD'de Dayanıklı Mal Siparişlerinde Düşüş

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, kasım ayında yüzde 1,1 azalış göstererek 285,1 milyar dolara geriledi. ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayı itibarıyla dayanıklı mal siparişi verilerini duyurdu.

Verilere göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, önceki aya göre %1,1 azaldı. Bu dönemde piyasa beklentisi ise %0,3'lük bir azalma yönündeydi. Ekim ayında ise dayanıklı mal siparişleri %0,8 oranında artış göstermişti.

Ulaşım ve Savunma Hariç Siparişlerde Düşüş

Ulaşım sektörüne bağlı siparişlerde %0,1, savunma hariç siparişlerde ise %0,3'lük bir azalma kaydedildi. Bu gelişme, dayanıklı tüketim mallarına dair yapılan siparişlerin ekonomik durum ile ilgili önemli bilgiler sunduğunu gösteriyor. Kullanım ömrü en az 3 yıl olan bu ürünler, sanayi üretimi açısından da dikkatle takip edilmektedir.