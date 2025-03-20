ABD'de Şubat Ayında İkinci El Konut Satışları Beklentileri Aştı

ABD İkinci El Konut Satışlarında Şubat Ayı Verileri

ABD'de ikinci el konut satışları, şubat ayında yüzde 4,2 artış göstererek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), şubat ayına ait ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Satış Sayıları ve Piyasa Beklentileri

Açıklanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ikinci el konut satış sayısı, şubatta aylık bazda %4,2 artarak 4,26 milyona ulaştı. Önceki dönem için piyasa beklentisi, ikinci el konut satış sayısının 3,95 milyon seviyesinde olacağı yönündeydi. Ocak ayında ise satışlar %4,7 azalarak 4,09 milyon olarak kaydedilmişti.

Yıllık Satış Verileri ve Fiyatların Seyri

Ülkede ikinci el konut satışları, şubat ayı itibarıyla yıllık bazda %1,2 azalış gösterdi. Buna karşın, medyan konut fiyatları şubatta yıllık olarak %3,8 artarak 398 bin 400 dolara yükseldi. Bu durum, ülkede medyan konut fiyatlarının art arda 20. ayda yıllık bazda artışını sürdürdüğünü gösterdi.

NAR'dan Değerlendirmeler

NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut alıcılarının yavaş yavaş piyasaya girmeye başladığını belirtti. Yun, mortgage faiz oranlarında büyük bir değişiklik olmadığını ifade ederken, artan konut seçenekleri ve stokunun, birikmiş konut talebini açığa çıkardığını dile getirdi.