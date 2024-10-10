ABD'de Ticari Ham Petrol Stokları Artış Gösterdi

ABD'nin Ham Petrol Stoklarındaki Artış

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçtiğimiz hafta 5 milyon 800 bin varil artarak toplamda 422 milyon 700 bin varile ulaştığını duyurdu. Bu artış, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti; analistler stokların yalnızca 2 milyon varil artmasını öngörüyordu.

Stratejik Stoklar Belirli Bir Artış Gösterdi

Stratejik ham petrol stokları da geçen hafta 400 bin varil artışla 382 milyon 900 bin varil seviyesine yükseldi. Aynı dönemde benzin stokları ise 6 milyon 300 bin varil azaldı ve toplamda 214 milyon 900 bin varil seviyesine geriledi.

Petrol Üretimindeki Değişimler

21-27 Eylül tarihleri arasında ABD'nin günlük ham petrol üretimi 97 bin varil artarak 13 milyon 832 bin varile çıktı. Bununla birlikte, ham petrol ithalatı günlük ortalama 389 bin varil azalarak 6 milyon 239 bin varile düşerken, ham petrol ihracatı da 84 bin varil azalarak 3 milyon 794 bin varil seviyesine geriledi.

Ekim 2024 Enerji Görünümü

EIA'nın Ekim 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 220 bin varil olması bekleniyor. Gelecek yıl ise bu rakamın 13 milyon 540 bin varile yükselebileceği öngörülüyor.