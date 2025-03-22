ABD'deki Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşüşte

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azalarak 486'ya geriledi, son bir yılda ise toplam 23 kule kaybedildi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 10:15
ABD'deki Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşüşte

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, 15-21 Mart haftasında ülke genelinde toplam petrol sondaj kulesi sayısı 486'ya geriledi.

Bu sayının son bir yıldaki değişimi ise dikkat çekiyor; geçen yıl aynı döneme göre toplamda 23 kule kaybedildi.

Petrol fiyatları üzerinde de gözlemlenen dalgalanmalar sürerken, Perşembe gününü 71,83 dolar'dan kapatan Brent petrolünün varil fiyatı, Cuma günü 71,71 dolar seviyesine indi. Aynı dönemde Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol de Cuma gününü 68,25 dolar düzeyinde tamamladı.

WTI tipi ham petrol, Perşembe günü ise 68,33 dolar seviyesindeydi. Bu fiyat değişimleri, uluslararası piyasalar üzerindeki etkileri ile dikkat çekiyor.

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