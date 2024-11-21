DOLAR
34,48 -0,06%
EURO
36,22 0,3%
ALTIN
2.952,95 -0,62%
BITCOIN
3.366.032,69 -3,59%

ABD, Gazprombank'a Yaptırım Uyguladı!

ABD, Rusya'nın finansal bağlantılarını kısıtlamak için Gazprombank ve 50'den fazla uluslararası bankaya yaptırım uyguladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 19:28
ABD, Gazprombank'a Yaptırım Uyguladı!

ABD'den Gazprombank'a Sert Yaptırımlar

ABD, Rusya'nın uluslararası finans sistemiyle bağlantılarını daraltmak amacıyla Gazprombank ve 50'den fazla uluslararası bağlantılı kuruluşa yaptırım kararı aldı. Bu hamle, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sürdürebilmesi için gereken finansmanı sağlamasını engellemeyi hedefliyor.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Açıklama

ABD Hazine Bakanlığı, Gazprombank'a getirilen yaptırımlarla ilgili olarak, G7 liderlerinin taahhütlerinin hayata geçirilmesinde bir adım daha atıldığını duyurdu. Açıklamada, Gazprombank'ın Rusya'nın savaş malzemesi satın almasına yardım eden bir kanal olduğu belirtildi.

Ayrıca, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin de Gazprombank'a yaptırım uyguladığı hatırlatılarak, bu bankanın Rus hükümetinin askerlerine ödeme yapması ve savaşta hayatını kaybeden askerlerin ailelerine tazminat ödemeleri için kullanıldığı ifade edildi.

Y#atırımlar Kapsamında Genişleme

Gazprombank'ın yanı sıra, 50'den fazla uluslararası bağlantılı Rus bankasını, 40'tan fazla Rus menkul kıymetler kayıt kuruluşunu ve 15 Rus finans yetkilisini yaptırım listesine ekleyen ABD yönetimi, yabancı finans kuruluşlarına da uyarıda bulundu. Bu kuruluşların, yaptırım uygulanan bankalarla devam eden ilişkilerinin tehlikeye girebileceği belirtildi.

Yellen'den Açıklama

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptırımların Rusya'nın "savaş makinesini" daha da zayıflatacağını belirtti. Yellen, Kremlin'in ABD yaptırımlarından kaçmasını zorlaştıracak bu eylemlerin, Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı savaşını finanse etmesini engelleyeceğini vurgulayarak, bu konuda kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IMF, Trump'ın Ekonomik Politikalarını Değerlendirmek İçin Ayrıntıları Bekliyor
2
Gazprombank, ABD Yaptırımlarına Rağmen Faaliyetlerine Devam Edecek
3
ABD, Gazprombank'a Yaptırım Uyguladı!
4
TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ufuk Bilgetekin Yeniden Seçildi
5
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro İle BIST 100'de Yükseliş
6
Gelir İdaresi'nden Vergi Borcu İddialarına Cevap
7
15. Boğaziçi Zirvesi Başladı: Geleceğe Köprüler Kurmak

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar