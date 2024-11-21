ABD, Gazprombank'a Yaptırım Uyguladı!

ABD'den Gazprombank'a Sert Yaptırımlar

ABD, Rusya'nın uluslararası finans sistemiyle bağlantılarını daraltmak amacıyla Gazprombank ve 50'den fazla uluslararası bağlantılı kuruluşa yaptırım kararı aldı. Bu hamle, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sürdürebilmesi için gereken finansmanı sağlamasını engellemeyi hedefliyor.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Açıklama

ABD Hazine Bakanlığı, Gazprombank'a getirilen yaptırımlarla ilgili olarak, G7 liderlerinin taahhütlerinin hayata geçirilmesinde bir adım daha atıldığını duyurdu. Açıklamada, Gazprombank'ın Rusya'nın savaş malzemesi satın almasına yardım eden bir kanal olduğu belirtildi.

Ayrıca, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin de Gazprombank'a yaptırım uyguladığı hatırlatılarak, bu bankanın Rus hükümetinin askerlerine ödeme yapması ve savaşta hayatını kaybeden askerlerin ailelerine tazminat ödemeleri için kullanıldığı ifade edildi.

Y#atırımlar Kapsamında Genişleme

Gazprombank'ın yanı sıra, 50'den fazla uluslararası bağlantılı Rus bankasını, 40'tan fazla Rus menkul kıymetler kayıt kuruluşunu ve 15 Rus finans yetkilisini yaptırım listesine ekleyen ABD yönetimi, yabancı finans kuruluşlarına da uyarıda bulundu. Bu kuruluşların, yaptırım uygulanan bankalarla devam eden ilişkilerinin tehlikeye girebileceği belirtildi.

Yellen'den Açıklama

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptırımların Rusya'nın "savaş makinesini" daha da zayıflatacağını belirtti. Yellen, Kremlin'in ABD yaptırımlarından kaçmasını zorlaştıracak bu eylemlerin, Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı savaşını finanse etmesini engelleyeceğini vurgulayarak, bu konuda kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.