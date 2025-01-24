ABD Ham Petrol Stoklarında 1 Milyon Varil Azalma

ABD Ticari Ham Petrol Stoklarında Düşüş

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçtiğimiz hafta itibarıyla önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon varil azalarak 411 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi. Bu veri, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklandı. Piyasalardaki beklentileri altüst eden bu azalma, stokların yaklaşık bir milyon varil artacağı tahminleriyle çelişiyor.

Stratejik Stoklarda Artış

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise, yaklaşık 200 bin varil artış ile 394 milyon 600 bin varil seviyesine ulaştı. Bu dönemde, ABD'nin benzin stokları da gözlemlenen bir trend ile yaklaşık 2 milyon 300 bin varil artış göstermiştir ve 245 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol Üretiminde Düşüş

Geçtiğimiz hafta, ABD'nin günlük ham petrol üretimi de 4 bin varil azalarak 13 milyon 477 bin varile geriledi. Bu durum, piyasaların sürdürülebilirliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İthalat ve İhracat Verileri

Öte yandan, ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta, önceki haftaya göre günlük ortalama 621 bin varil artışla 6 milyon 745 bin varile yükseldi. Aynı dönemde, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 437 bin varil artışla 4 milyon 515 bin varil oldu.

Gelecek Beklentileri

EIA'nın Ocak 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 550 bin varil olması bekleniyor.