ABD Hazine Bakanlığı Borç Limiti Önlemlerini Artırdı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Borç Limiti Açıklaması

ABD Hazine Bakanlığı, büyüyen borç tahakkümünü önlemek amacıyla yeni olağanüstü tedbirler açıkladı. Bu ayın başında devreye giren borç limitinin aşılmasını önlemek için yapılan açıklama, Hazine Bakanı Vekili David Lebryk tarafından geldi.

Lebryk'ten Meclis Başkanı'na Mektup

Hazine Bakanı Vekili Lebryk, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a gönderdiği mektupta, borç limiti ile ilgili önceki önlemleri anımsattı. 23 Ocak itibarıyla, Federal Çalışanlar Emeklilik Sistemi'nin bir parçası olan Thrift Savings Fund (G Fonu) yatırım alanında kısıtlamalara gidileceğini belirtti.

Lebryk, G Fonu yatırımlarını düzenleyen mevzuatın, Hazine Bakanı'na yasal borç limitinin aşılmasını önlemek amacıyla bu fon yatırımlarını askıya alma yetkisi verdiğini ifade etti. Son 30 yılda benzer olağanüstü önlemlerin hangi tarihlerde uygulandığını da vurguladı.

Kongreye Harekete Geçme Çağrısı

Lebryk, borç limitinin artırılmasıyla G Fonu'nun eski durumuna döneceğini ve federal emekliler ile çalışanların etkilenmeyeceğini kaydetti. Kongreyi, ABD'nin güven ve itibarını korumak için biran önce harekete geçmeye davet etti.

Olağanüstü Tedbirler Ne Zaman Başladı?

Eski Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen haftaki mektubunda Hazine’nin olağanüstü tedbirleri 21 Ocak’ta uygulamaya başlayacağını duyrulmuştu. Yellen, Kamu Hizmeti Emekli ve Engelliler Fonuna tam yatırım yapılamayacağını belirtti.

Borç Limiti Nedir?

ABD'de borç limiti, hükümetin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için borçlanma yetkisine sahip olduğu toplam para tutarı demektir. ABD Hazine'si, Kongrenin belirlediği limite ulaşıncaya kadar borçlanma yetkisine sahiptir. Limitin aşıldığı durumlarda, federal hükümet sadece elindeki nakdi ve gelen gelirleri harcayabilir. Borç limitinin yükseltilmesi için ise Kongre'den izin alınması gerekmektedir.

Son olarak, 2023 yılının başlarında 31,4 trilyon dolar ile borç limitine ulaşılmıştı. Borç limiti, Haziran 2023'te Kongre'de yapılan müzakerelerin ardından 1 Ocak 2025 tarihine kadar askıya alınmıştı ve bu düzenlemenin süresi 1 Ocak itibarıyla yeniden yürürlüğe girmiştir.