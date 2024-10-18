ABD'nin 2024 Mali Yılı Bütçe Açığı 1,8 Trilyon Dolar

2024 Mali Yılı'nda Bütçe Açığı Artışı

ABD federal hükümeti, 2024 mali yılı için bütçe açığını 1,8 trilyon dolar olarak açıkladı. Bu, geçen yıla göre %8’lik bir artış anlamına geliyor.

Eylül Ayı Bütçe Dengesi Raporu

ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayına ait bütçe dengesi raporunu yayımladı. Bu rapora göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona erecek olan mali yılın son ayında federal hükümet, 64 milyar dolar bütçe fazlası sağladı. Geçen yıl aynı ayda ise 171 milyar dolarlık bütçe açığı yaşanmıştı.

Gelirler ve Harcamalar

2024 mali yılında ABD hükümetinin gelirleri, geçen yıla kıyasla %11 artış göstererek 4,9 trilyon dolara, harcamaları ise %10’luk bir artışla 6,8 trilyon dolara yükseldi. Bu dönemde özellikle faiz maliyetleri ve sosyal güvenlik ile savunma harcamalarındaki artış, bütçe açığını artırıcı etkenler oldu.

ABD Ekonomisinin Performansı

Hazine Bakanı Janet Yellen, 2024 yılı itibarıyla ABD ekonomisinin dayanıklılığını vurgulayarak, enflasyonun düştüğüne ve iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Yellen, "Güçlü hanehalkı tüketimi ve yatırımlar sayesinde Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi sağlıklı bir seviyede sürdü" değerlendirmesine yer verdi.

Tarihsel Bağlamda Bütçe Açığı

2024 mali yılındaki 1,8 trilyon dolarlık açık, ABD tarihinin en büyük üçüncü bütçe açığı olarak kaydedilirken, 2020 mali yılında yaşanan 3,1 trilyon dolarlık rekor açığın ardından gelmektedir. 2021 mali yılında ise bütçe açığı 2,8 trilyon dolar olarak ön plana çıkmıştı.