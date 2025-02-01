ABD'nin Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 7 Arttı

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Artış Göstermekte

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 artış göstererek 479'a ulaştı. Bu veriler, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık rapordan alınmıştır.

Son Durum

Verilere göre, 24-31 Ocak tarihleri arasında petrol sondaj kuleleri sayısı bir önceki haftaya kıyasla 7 artmıştır. Ancak, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 20 azalmıştır.

Petrol Fiyatlarında Gelişmeler

Petrol fiyatları da dikkat çeken başka bir detay olarak ön planda. Brent petrol varil fiyatı, perşembe günü 75,83 dolardan kapanırken, cuma günü 75,67 dolar seviyesinde tamamlanmıştır. Buna ek olarak, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,53 dolar düzeyinde kapatmıştır. WTI, perşembeyi ise 73,00 dolar seviyesinde sonlandırmıştı.