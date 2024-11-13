ABD Nükleer Enerji Hedefini Üç Katına Çıkarma Planını Açıkladı

ABD Nükleer Enerji Kapasitesini 2050'ye Kadar Üç Katına Çıkaracak

ABD yönetimi, nükleer enerji kapasitesini en az 3 katına çıkarma hedefini duyurarak 2050 yılına kadar 200 gigavatlık yeni enerji kapasitesi oluşturmayı amaçlıyor. Bu hedefler, Beyaz Saray tarafından yapılan resmi bir açıklamayla kamuoyuna iletildi.

Beyaz Saray'dan Açıklama

Başkan Joe Biden yönetiminin nükleer enerji alanındaki hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için oluşturulan eylem planı, ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sinin ve karbonsuz enerjinin yarısının nükleer kaynaklardan sağlandığını belirtiyor. Açıklamada, nükleer enerjiye ve ilgili tedarik zincirlerine yatırım yapılmasının ulusal güvenliği güçlendireceği, enerji güvenilirliğini artıracağı ve Amerika'nın ekonomik büyümesine katkıda bulunacağı vurgulandı.

Yeni Nükleer Santraller ve Mevcut Kapasite Artışı

Beyaz Saray, nükleer kapasite artışının; yeni nükleer santraller inşa edilmesi, mevcut reaktörlerin kapasitesinin artırılması ve ekonomik nedenlerle kapatılan reaktörlerin yeniden faaliyete geçirilmesi yoluyla sağlanacağını belirtti. Ayrıca, kısa vadeli hedefler arasında 2035 yılına kadar 35 gigavatlık yeni kapasite devreye alma hedefi de yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.