ABD, TikTok Satışı İçin Süreyi 16 Aralık'a Uzattı

ABD, TikTok satışı için süreyi 16 Aralık'a uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin süreyi 16 Aralık'a uzattı.

Trump, söz konusu sürenin uzatılmasına dair başkanlık kararnamesine imza attı. Böylelikle yasa uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin süre bir kez daha uzatılmış oldu.

Bugünkü kararname ile TikTok'a 16 Aralık'a kadar süre verildi.

Geçmiş kararlar ve erişim durumu

Sosyal medya uygulaması, ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

Trump, görevdeki ilk gününde bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameyi imzalamış; nisan ayında 75 gün, haziranda ise 90 gün daha ertelemeye gitmişti.

Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Trump, TikTok'un ABD'li firmalarca satın alınması konusunda sürecin sonuna geldiklerini belirterek, "Tiktok konusunda bir anlaşmaya vardık. Çin ile bir anlaşma yaptık. Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile görüşerek her şeyi netleştireceğim. İyi bir anlaşma yaptık ve umarım her iki ülke için de iyi olur." sözleriyle duyurdu.

Trump, TikTok'u satın almak isteyen büyük şirketlerden oluşan bir grup olduğunu ve alıcıları yakında açıklayacaklarını söyledi.