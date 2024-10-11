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ABD Üretici Enflasyonu Eylülde Beklentileri Geride Bıraktı

Eylül'de ABD'de Üretici Fiyat Endeksi yıllık %1,8 artış göstererek beklentileri aştı, aylık bazda ise değişim göstermedi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:55
ABD Üretici Enflasyonu Eylülde Beklentileri Geride Bıraktı

ABD'de Üretici Enflasyonu Eylülde Beklentileri Aştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylül ayında yıllık bazda %1,8 oranında bir artış kaydederek piyasa tahminlerini geride bıraktı. Ancak, aylık bazda herhangi bir değişim göstermedi.

Çalışma Bakanlığı Verileri Açıkladı

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ait ÜFE verilerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre, ÜFE, bir önceki aya göre bu ay %0 değişime uğrayarak beklentilerin altında kaldı.

Piyasa analistleri, üretici fiyatlarının aylık %0,1 artacağını öngörüyordu. Geçtiğimiz ay, ağustos ayında ÜFE %0,2 oranında bir artış göstermişti.

Yıllık Artışta Dikkat Çeken Rakamlar

Yıllık bazda yaşanan artışın %1,8 düzeyine ulaşması dikkat çekti. Şubat ayından beri en düşük seviyesini kaydeden üretici enflasyonunun, eylülde %1,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyordu. Ağustos ayında ise %1,9 oranında bir yükseliş görülmüştü.

Çekirdek ÜFE Verileri

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, eylülde aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %2,8 artış kaydetti. Çekirdek üretici enflasyonunda da aylık %0,3'lük artış ve yıllık %2,6'lık artış kaydedilmişti.

ÜFE'nin Önemi

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatları ve genel enflasyon hakkında bilgi vermektedir. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini güncel olarak takip etmektedir.

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